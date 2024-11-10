От Киркорова до SHAMAN: как запомнился звездный пресс-секретарь Антон Коробов-Землянский

Я видел Антона Коробова-Землянского чаще, чем иных артистов, даже чаще, чем своих родственников. Мы встречались на Парадах Победы на Красной площади, на концертах, на съемках. Да и вне работы постоянно общались – по телефону, в социальных сетях.
В сентябре он прислал мне от себя и SHAMAN дорогую бутылку виски с красивой, подписанной рукой (от души!), открыткой. Вскоре увиделись с ним на "Новой волне" в Сочи. На прошлой неделе он позвонил мне и пригласил на концерт "Легенды Ретро ФМ" в Москве и следовавший за ним "Звезды Дорожного радио" в Петербурге. Решали, каким поездом поедем, что и как сделаем там с Shaman. А в пятницу вечером смеялись за кулисами юбилейного вечера Игоря Крутого. Антон стоял рядом с артистом на пресс-воле и, как обычно, правил бал – помогал журналистам не спрашивать бред, делил очередность вопросов. Причем запретных тем не было – спрашивать можно было про все. В этом, наверное, и есть профессионализм хорошего пресс-секретаря.
До SHAMAN Антон работал с Филиппом Киркоровым. И тот, мне кажется, не простил Коробову-Землянскому "измены" – с Антоном "король российской эстрады" был как за каменной стеной и всегда имел публикаций больше всех звезд . Да и вообще все в шоу-бизнесе говорили об Антоне только хорошо – его уважали за профессионализм, принципиальность, патриотизм, человечность, адекватность, сердечность.
Вчера Антона не стало.
Цела бутылка виски и открытка, которые он мне подарил. Висят афиши концертов с участием SHAMAN, которые он готовил. А Антона больше нет. И вместе с ним из шоу-бизнеса ушло что-то очень теплое, искренне, душевное.