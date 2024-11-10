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Воскресенье 10 ноября

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От Киркорова до SHAMAN: как запомнился звездный пресс-секретарь Антон Коробов-Землянский

От Киркорова до SHAMAN: как запомнился звездный пресс-секретарь Антон Коробов-Землянский
Феликс Грозданов

Феликс Грозданов

 Журналист, писатель, кандидат филологических наук, лауреат премии "Светский журналист года".

Я терпеть не могу публичные слезы и пафос из серии "вы знаете, каким он парнем был" после смерти человека. Убежден, что ценить, уважать, говорить хорошие слова надо при жизни человека. Потом это все ему не нужно. Но сегодня промолчать не могу.

Я видел Антона Коробова-Землянского чаще, чем иных артистов, даже чаще, чем своих родственников. Мы встречались на Парадах Победы на Красной площади, на концертах, на съемках. Да и вне работы постоянно общались – по телефону, в социальных сетях.

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

В сентябре он прислал мне от себя и SHAMAN дорогую бутылку виски с красивой, подписанной рукой (от души!), открыткой. Вскоре увиделись с ним на "Новой волне" в Сочи. На прошлой неделе он позвонил мне и пригласил на концерт "Легенды Ретро ФМ" в Москве и следовавший за ним "Звезды Дорожного радио" в Петербурге. Решали, каким поездом поедем, что и как сделаем там с Shaman. А в пятницу вечером смеялись за кулисами юбилейного вечера Игоря Крутого. Антон стоял рядом с артистом на пресс-воле и, как обычно, правил бал – помогал журналистам не спрашивать бред, делил очередность вопросов. Причем запретных тем не было – спрашивать можно было про все. В этом, наверное, и есть профессионализм хорошего пресс-секретаря.

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

До SHAMAN Антон работал с Филиппом Киркоровым. И тот, мне кажется, не простил Коробову-Землянскому "измены" – с Антоном "король российской эстрады" был как за каменной стеной и всегда имел публикаций больше всех звезд . Да и вообще все в шоу-бизнесе говорили об Антоне только хорошо – его уважали за профессионализм, принципиальность, патриотизм, человечность, адекватность, сердечность.

Вчера Антона не стало.

Цела бутылка виски и открытка, которые он мне подарил. Висят афиши концертов с участием SHAMAN, которые он готовил. А Антона больше нет. И вместе с ним из шоу-бизнеса ушло что-то очень теплое, искренне, душевное.

Шоу-бизнес в Telegram

10 ноября 2024, 15:19
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Снял парик и прошел босиком по стеклу: SHAMAN удивил Москву

Фото: Продюсерский центр SHAMAN
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

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