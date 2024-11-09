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Суббота 9 ноября

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Ургант вышел на связь после долгого исчезновения и оставил странное послание матери

Ургант вышел на связь после долгого исчезновения и оставил странное послание матери
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После долгого молчания Иван Ургант вновь вышел на связь, оставив своих поклонников в недоумении. В его социальных сетях появилось загадочное сообщение, в котором он обращается к покойной матери.

"Мама, я везде вижу жену!", — написал шоумен. Это заявление вызвало бурю эмоций и спекуляций среди его фанатов, которые пытаются разгадать смысл этих слов.

По сообщениям СМИ, Ургант, который долгое время отсутствует на экранах, столкнулся с очередным ударом. Его популярная программа, некогда занимавшая топовые позиции в рейтингах, уступила место спортивному шоу "Футбол — больше, чем игра". Эти изменения в эфире Первого канала, вероятно, стали для шоумена неприятным известием, учитывая, что он не появляется на телевидении уже более двух лет.

Фото: соцсети

Тем временем поклонники продолжают переживать за своего кумира, который, похоже, решил окружить себя ореолом таинственности. Его недавнее сообщение о матери стало лишь очередным поводом для обсуждений. Как именно расписание рейсов авиакомпании связано с его супругой и матерью – остается загадкой. Ургант никогда не отличался желанием объяснять свои слова или действия, что только подогревает интерес к его личности.

Неудивительно, что Ургант иногда вспоминает о своей матери. Валерия Киселева, заслуженная артистка России и мать шоумена, ушла из жизни в феврале 2015 года. Ее смерть стала настоящим ударом для многих, кто знал ее как талантливую актрису и яркую личность. Несмотря на то что она редко жаловалась на здоровье, ее жизнь оборвалась из-за осложнений гриппа. Киселева оставалась активной на сцене до последних дней своей жизни, служа в Санкт-Петербургском академическом театре комедии им. Н.П. Акимова с 1986 года.

Рудольф Фурманов, худрук театра "Русская антреприза", отмечал: «Она удивительная, острохарактерная актриса. В ней столько энергии и силы — таких блестящих актрис можно пересчитать по пальцам одной руки». Эти слова подтверждают, насколько важной фигурой была Валерия Киселева не только для Урганта, но и для всей театральной среды.

Шоу-бизнес в Telegram

9 ноября 2024, 14:46
Иван Ургант. Фото: соцсети
Соцсети✓ Надежный источник

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