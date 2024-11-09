После долгого молчания Иван Ургант вновь вышел на связь, оставив своих поклонников в недоумении. В его социальных сетях появилось загадочное сообщение, в котором он обращается к покойной матери.

"Мама, я везде вижу жену!", — написал шоумен. Это заявление вызвало бурю эмоций и спекуляций среди его фанатов, которые пытаются разгадать смысл этих слов.

По сообщениям СМИ, Ургант, который долгое время отсутствует на экранах, столкнулся с очередным ударом. Его популярная программа, некогда занимавшая топовые позиции в рейтингах, уступила место спортивному шоу "Футбол — больше, чем игра". Эти изменения в эфире Первого канала, вероятно, стали для шоумена неприятным известием, учитывая, что он не появляется на телевидении уже более двух лет.

Тем временем поклонники продолжают переживать за своего кумира, который, похоже, решил окружить себя ореолом таинственности. Его недавнее сообщение о матери стало лишь очередным поводом для обсуждений. Как именно расписание рейсов авиакомпании связано с его супругой и матерью – остается загадкой. Ургант никогда не отличался желанием объяснять свои слова или действия, что только подогревает интерес к его личности.

Неудивительно, что Ургант иногда вспоминает о своей матери. Валерия Киселева, заслуженная артистка России и мать шоумена, ушла из жизни в феврале 2015 года. Ее смерть стала настоящим ударом для многих, кто знал ее как талантливую актрису и яркую личность. Несмотря на то что она редко жаловалась на здоровье, ее жизнь оборвалась из-за осложнений гриппа. Киселева оставалась активной на сцене до последних дней своей жизни, служа в Санкт-Петербургском академическом театре комедии им. Н.П. Акимова с 1986 года.

Рудольф Фурманов, худрук театра "Русская антреприза", отмечал: «Она удивительная, острохарактерная актриса. В ней столько энергии и силы — таких блестящих актрис можно пересчитать по пальцам одной руки». Эти слова подтверждают, насколько важной фигурой была Валерия Киселева не только для Урганта, но и для всей театральной среды.