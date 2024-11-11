Последние кадры: обнародовано предсмертное видео пресс-секретаря SHAMAN

Вечером 9 ноября не стало Антона Коробкова-Землянского – пресс-секретаря SHAMAN и бывшего пресс-секретаря Филиппа Киркорова. Ему было всего 40 лет.

Причиной смерти известного в шоу-бизнесе пиарщика стал инфаркт миокарда. Нарушение поступления крови к сердцу оказалось причиной гибели его сердечной мышцы. Известно, что Антон был дома, с семьей, когда вдруг стал задыхаться. Супруга вызвала "Скорую", но спасти его не смогли...

Это тем более ужасно, ведь еще накануне он вместе с SHAMAN был в Live Арене на первом дне юбилейных вечеров композитора Игоря Крутого, выводил артиста и его родителей к журналистам на пресс-волл, режиссировал ходом импровизированной пресс-конференции шутил...

Кадры оттуда окажутся последней прижизненной съемкой Антона. В элегантном черном строгом костюме, в накрахмаленной белоснежной рубашке, с красными платком в кармане на груди – Коробков-Землянский всегда был одет с иголочки. Он улыбался, обсуждал с журналистами предстоящие концерты с участием SHAMAN в Москве и Петербурге. И тогда никто подумать не мог, что его планам Антона не суждено сбыться – смерть уже стояла у него за спиной и жить ему оставалось меньше суток...

Звезды, коллеги и родные простятся с Антоном Коробковым-Землянским в среду, 13 ноября. У него остались двое маленьких детей...