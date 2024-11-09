Тест: продолжите цитаты героев из советского фильма "Кин-дза-дза"

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"Кин-дза-дза" – культовый советский научно-фантастический фильм, который был выпущен в 1986 году под руководством Георгия Данелии. Эта картина завоевала признание как в Советском Союзе, так и за его пределами благодаря своему уникальному стилю и глубокому философскому подтексту.

А вы помните эту картину? Давайте проверим свои знания с помощью нашего теста. В нем представлено 5 незаконченных цитат из фильма. Ваша задача — правильно их завершить.

9 ноября 2024, 12:06 Кадр из фильма "Кин-дза-дза!" (1986) / Мосфильм Редакция автор Дни.ру ✓ Надежный источник