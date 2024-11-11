"Игорь, я не смогу!": с Лолитой случилась истерика после обращения Крутого

Три десятка звезд первой величины приняли участие в юбилейных концертах Игоря Крутого на сцене Live Арены. Причем в этом трибьюте многие артисты исполняли песни коллег. Ани Лорак досталась композиция Александра Серова, Shaman перепел хит Ирины Аллегровой, а Лолита представила оригинальную версию шлягера Аллы Пугачевой.

Песню "Любовь, похожая на сон" Алла Пугачева выпустила в 1994 году. Чтобы хит состоялся, Игорь Крутой написал 18 вариантов музыки, а поэтической основой стали стихи малоизвестной тогда поэтессы Валерии Горбачевой. И вот уже тридцать лет эта композиция остается любимой народом и знаковой для Аллы Пугачевой. Ее исполняли на "Песне года" и отмечали премией "Овация" как шлягер десятилетия. Ее перепевали Полина Гагарина, Лара Фабиан, Димаш Кудайберген...

Но в исполнении Лолиты "Любовь, похожая на сон" приобрела новые смыслы, какую-то интимность, почти исповедальность. У нее есть нерв, есть драматизм, есть характер. Хрипотца в голосе Лолиты производит потрясающий эффект – песня пробирает до мурашек. И сравнивать версии Пугачевой и Лолиты – дело неблагодарное. Это две разные самостоятельные, цельные, в потрясающем исполнении, композиции двух сильных женщин.

"Честно скажу, когда Игорь Крутой предложил мне спеть песню "Любовь, похожая на сон", у меня была истерика, – призналась "Дни.ру" Лолита. – Истерика не физическая, а моральная, нервическая. Я не рыдала горючими слезами, но цеплялась за руку Игоря, за трубку телефона и твердила: "Игорь, я не потяну, я не смогу, после великих это спеть невозможно!" И до сих пор в этом убеждена. Но его уверенность помогла не струсить и не отказаться".

Перфекционистка от природы, Лолита переписывала песню в студии три разы по четыре часа, стремясь к идеальному и точному в каждой ноте звучанию. "Первый раз было очень плохо, я даже эту версию не стала показывать Игорю, – продолжает Лолита. – И лишь третья версия меня устроила – я всегда подхожу к делу серьезно, но тут было серьезно втройне. Ведь я бралась за песню, которая является знаковой и одной из лучших и мощнейших у Игоря Крутого, и у Аллы Пугачевой. И вокально она намного сложнее, чем многое из того, что я пела до сих пор".

Стоит напомнить, что у репертуаре Лолиты уже уже песни, которые стали известны благодаря Алле Пугачевой – "Реквием", "Не делайте мне больно, господа". Но будет ли она исполнять в свои программах "Любовь, похожую на сон", зависит от того, примет ли эту версию зритель. В конечном итоге, он все решает.