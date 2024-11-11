Освобождение от ожиданий других: как обрести уверенность в себе?

С раннего возраста детей учат быть хорошими, слушаться старших, оправдывать их ожидания. Для многих эти запросы становятся нормой и во взрослой жизни.



Люди привыкают соответствовать чужим требованиям, стараются не разочаровывать окружающих и в глубине души связывают собственную ценность с тем, что о них говорят другие. Однако лучше избавиться от такого багажа и начать жить своим умом. О том, как преодолеть внутренний конфликт и зависимость от внешней оценки, рассказывает Кадрия Велес — психолог, ментальный тренер, предприниматель, эксперт по самопознанию и развитию человека.

Чужая жизнь

Во время взросления у человека порой накапливается не только жизненный опыт, но еще и тяжелый груз чьих-то ожиданий. Они на самом деле не имеют ничего общего с его личными желаниями.

В итоге на подсознательном уровне формируется стремление угодить другим, что рано или поздно приводит к кризису. Развивается внутренний конфликт между своими целями и социальными стереотипами. Постепенно накапливается чувство разочарования, ощущение, что живешь не своей жизнью.

Почему так сложно освободиться от чужих ожиданий?

Многие женщины 35+ уже знают, как сложно отбросить установки прошлого и услышать себя. Именно в этом возрасте они сталкиваются с новыми вызовами. Дети взрослеют, отношения меняются. И вдруг появляется сильное желание самореализоваться в каком-либо интересном направлении. Но этому мешает стойкая привычка следовать прежним курсом. Можно выделить три причины, почему женщины остаются в плену у отживших правил и норм.

1. Страх быть отвергнутой, если озвучить свои желания и потребности. Кажется, что так можно потерять всех близких и лишиться их поддержки.

2. Тяга к комфорту, боязнь перемен. Мозг уже выработал шаблоны поведения, навязанные обществом, но это воспринимается как некая иллюзия стабильности.

3. Уверенность в себе опирается на оценку окружающих. Она моментально падает от их недовольства, поскольку цепями прикована к внешнему миру.





Путь к освобождению: диалог с собой и работа над эмоциями

Какие шаги нужно сделать, чтобы перестать зависеть от чужих ожиданий?

Слушать себя

Важно научиться рефлексировать, задавать себе вопросы и отвечать на них. Чего вы хотите в этой жизни, к чему стремитесь, что приносит радость? Попробуйте представить, что никто не оценивает ваши мысли и поступки, вы никому ничего не должны. Постепенно ситуация будет проясняться, если слушать и слышать себя.

Можно вести дневник, записывать свои размышления, время от времени анализировать их. Вы увидите себя со стороны и сумеете отделить личные желания от навязанных извне.

Не бояться

Надо избавиться от страха осуждения, связанного с эмоцией стыда. Это, пожалуй, самый важный шаг. Учитесь входить в диалог со своим внутренним миром, воспринимать критику из взрослой роли, обретая твердую почву под ногами.

Оценка ваших личностных качеств — всего лишь точка зрения других людей. Вы вправе с ней соглашаться или спорить, однако не стоит думать, что с вами что-то не так. Жизнь человека принадлежит ему самому, и только он может распоряжаться ею.

Видеть прогресс и позитив

Нужно развивать уверенность в себе, основываясь на внутренних ресурсах и собственной силе. Можно поддерживать себя добрыми словами, воспринимать каждое маленькое достижение как ступень к успеху. И самое главное — видеть свои победы, фиксировать их.

Контролировать чувства

Важно укреплять эмоциональную устойчивость, спокойно реагировать на неудачи, на негатив. Иногда стоит пойти на определенный риск, воспринимая ошибки как опыт. И пусть у вас не все получается идеально, но это не повод тонуть в чувстве вины.

Учитывать личные интересы

Необходимо отстаивать свои границы и желания, даже если они кому-то не нравятся. Поэтому учитесь отказывать в том, что вам не подходит, или принимать то, что поможет достичь цели.

Как понять, что чужие ожидания уже не имеют над вами власти?

Когда вы обретете уверенность в себе, начнете ориентироваться на внутренние потребности, ваше поведение заметно изменится. Вы будете действовать свободно, не думая о мнении других, спокойно говорить о том, что для вас важно.

При этом внутри не возникнет чувство вины, если люди не поддержат ваш выбор. Мечты и намерения останутся прежними, независимо от одобрения или осуждения со стороны. Вы не испугаетесь ошибок, потому что поймете, что они являются хорошим фундаментом для следующего шага.

Освобождение от чужих ожиданий — глубокая внутренняя работа. Безусловно, чудо не произойдет за один день. Нужно понимать, что определенные паттерны уже выработались, зафиксировались в мозгу как самый легкий путь. Поэтому потребуется длительное время, чтобы разрешить себе жить по-новому. И когда вы станете настоящей хозяйкой своей судьбы, то все вокруг будет приносить радость и удовлетворение.



