Жюльен с крабом: рецепт для самых взыскательных гурманов

Ингредиенты на 2 порции:
• Краб камчатский (коленце, варёный, замороженный) — 250 г
• Лук-шалот — 1 шт.
• Чеснок — 1 зубчик
• Сливки 33% — 100 мл
• Сыр Чеддер — 60 г
• Мука — 50 г
• Масло сливочное — 50 г
• Молоко — 200 мл
• Мускатный орех — щепотка
• Соль — 1/4 ч. л. или по вкусу
• Сахар — ½ ч. л.
• Масло растительное — 1-2 ст. л.
Приготовление:
Шаг 1: Начните с разморозки краба. В небольшом ковше обжарьте муку на среднем огне, постоянно помешивая, до получения светло-коричневого цвета. Важно следить за тем, чтобы мука не подгорела.
Шаг 2: После этого добавьте сливочное масло и постепенно влейте горячее молоко, активно помешивая венчиком. В конце добавьте соль, сахар и немного мускатного ореха. Перемешайте до получения однородной консистенции.
Шаг 3: Мелко нарежьте лук-шалот и чеснок. Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжаривайте лук с чесноком около 5-7 минут до мягкости, периодически помешивая.
Шаг 4: Переложите обжаренные овощи в ранее приготовленный соус, добавьте сливки и тщательно перемешайте.
Шаг 5: Из филе краба удалите хитиновые пластины, нарежьте мякоть на кусочки среднего размера и добавьте в соус. Аккуратно перемешайте, чтобы краб не развалился.
Шаг 6: Разложите получившуюся массу по формочкам, посыпьте тертым сыром и запекайте в предварительно разогретой до 180 ℃ духовке в течение 10-15 минут до золотистой корочки.
Пищевая ценность (на 100 г):
• Калории: 292 kcal
• Белки: 14 г
• Жиры: 22 г
• Углеводы: 10 г
• Насыщенные жиры: 0 г
• Пищевые волокна: 1 г
• Добавленный сахар: по вкусу
Жюльен с крабом — это не только изысканный вкус, но и настоящее удовольствие для глаз. Подавайте его горячим, дополнив свежими зелеными травами. Это блюдо обязательно станет хитом на вашем столе и оставит незабываемое впечатление.