Жюльен с крабом: рецепт для самых взыскательных гурманов

Жюльен с крабом – это не только вкусное, но и эффектное блюдо, которое станет настоящим украшением любого стола. Его нежный вкус и аромат порадуют даже самых взыскательных гурманов.

Ингредиенты на 2 порции:

• Краб камчатский (коленце, варёный, замороженный) — 250 г

• Лук-шалот — 1 шт.

• Чеснок — 1 зубчик

• Сливки 33% — 100 мл

• Сыр Чеддер — 60 г

• Мука — 50 г

• Масло сливочное — 50 г

• Молоко — 200 мл

• Мускатный орех — щепотка

• Соль — 1/4 ч. л. или по вкусу

• Сахар — ½ ч. л.

• Масло растительное — 1-2 ст. л.

Приготовление:

Шаг 1: Начните с разморозки краба. В небольшом ковше обжарьте муку на среднем огне, постоянно помешивая, до получения светло-коричневого цвета. Важно следить за тем, чтобы мука не подгорела.

Шаг 2: После этого добавьте сливочное масло и постепенно влейте горячее молоко, активно помешивая венчиком. В конце добавьте соль, сахар и немного мускатного ореха. Перемешайте до получения однородной консистенции.

Шаг 3: Мелко нарежьте лук-шалот и чеснок. Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжаривайте лук с чесноком около 5-7 минут до мягкости, периодически помешивая.

Шаг 4: Переложите обжаренные овощи в ранее приготовленный соус, добавьте сливки и тщательно перемешайте.

Шаг 5: Из филе краба удалите хитиновые пластины, нарежьте мякоть на кусочки среднего размера и добавьте в соус. Аккуратно перемешайте, чтобы краб не развалился.

Шаг 6: Разложите получившуюся массу по формочкам, посыпьте тертым сыром и запекайте в предварительно разогретой до 180 ℃ духовке в течение 10-15 минут до золотистой корочки.

Пищевая ценность (на 100 г):

• Калории: 292 kcal

• Белки: 14 г

• Жиры: 22 г

• Углеводы: 10 г

• Насыщенные жиры: 0 г

• Пищевые волокна: 1 г

• Добавленный сахар: по вкусу

Жюльен с крабом — это не только изысканный вкус, но и настоящее удовольствие для глаз. Подавайте его горячим, дополнив свежими зелеными травами. Это блюдо обязательно станет хитом на вашем столе и оставит незабываемое впечатление.