Тест: отгадайте фильмы СССР с летними названиями по кадрам

Как говорится, кто-то учится на чужих ошибках, кто-то на своих, а кто-то вообще не заморачивается!
1. Одни товарищи путают "Кавказскую пленницу" с "Бриллиантовой рукой".
2. Другие иногда забывают, чем закончилось "Начало".
3. А третьи с легкостью отличают "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен" от "Гостьи из будущего".
Но сегодня у каждого есть шанс взглянуть на 5 кадров из 5 любимых и легендарных кинолент СССР и набрать 5 максимальных баллов. Но под силу ли эта победа именно вам? Или победу в этом деле оставите другим?
Давайте проверим и узнаем, хорошо или плохо вы помните и знаете фильмы СССР с летними названиями! Требуется пройти тест и выбрать для каждого кадра только 1 из 4 вариантов ответа: «а», «б»; «в»; «г». Покажите максимальный результат, получите удовольствие, поделитесь тестом с друзьями и близкими!
Вопросы к тесту:
1) Какой это фильм СССР?
а — Лето в журавлином (1974)
б — Это было прошлым летом (1988)
в — Беспокойное лето (1981)
г — Первое лето (1974)
2) К какой ленте СССР с летним названием относится этот снимок?
а — Последнее лето детства (1974)
б — Лето Сахата (1976)
в — Холодное лето пятьдесят третьего... (1987)
г — Лето было только день (1980)
3) С какой кинокартиной СССР связан этот кадр?
а — Лето рядового Дедова (1971)
б — Жаркое лето в Кабуле (1983)
в — Пора летних гроз (1981)
г — Время летних отпусков (1960)
4) Как называется эта киноработа СССР?
а — Щедрое лето (1950)
б — На исходе лета (1979)
в — Лето на память (1987)
г — Звездное лето (1978)
5) Этот фрагмент связан с летним фильмом СССР …
а — Пятерка за лето (1974)
б — Лето (1976)
в — Вот и лето прошло... (1972)
г — Летние сны (1972)
Ответы к тесту о фильмах СССР:
1 >> г: "Первое лето";
2 >> а: "Последнее лето детства";
3 >> в: "Пора летних гроз";
4 >> б: "На исходе лета";
5 >> в: "Вот и лето прошло...".
Полностью прошли тест верно — невероятно, продолжайте мотивировать и вдохновлять на победы!
Ответили хотя бы 1 раз ошибочно — такое бывает, постарайтесь пересмотреть киноленты СССР и пройти тест заново!