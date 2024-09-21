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Суббота 21 сентября

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5 малоизвестных фактов о принцессе Диане

5 малоизвестных фактов о принцессе Диане
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Принцесса Диана была любимицей британской публики.

У принцессы Дианы было огромное количество фанатов как в Великобритании, так и по всему миру. Она смогла завоевать сердца миллионов людей благодаря своему доброму сердцу и харизме. Но не вся жизни матерей наследных принцев была на виду. Есть факты, которые малоизвестны широкой аудитории.

Диана не хотела быть принцессой

С самого начала своей жизни Диана мечтала стать детским воспитателем. Ее мечта частично осуществилась, ведь до замужества она работала с детьми и очень любила свою профессию.

Принцесса с юности занималась благотворительностью

Будучи подростком, Диана была волонтером в детских домах. Это не могло не оставить глубокий след в ее жизни. Когда она стала членом королевской семьи, то продвигала множество благотворительных инициатив, в том числе оказывала помощь людям с неизлечимыми заболеваниями.

Откровенная фотосессия

Однажды Диана приняла участие в очень откровенной фотосессии для одного из британских журналов. Также она призналась во многих своих проблемах, в том числе с психическим здоровьем, и раскрыла некоторые семейные тайны. Общество после этой публикации изменило восприятие королевской семьи.

Икона стиля

Принцесса Диана По праву считается настоящей иконой стиля. Но мало кто знает, что она самостоятельно шила одежду сама для себя и для своей друзей. Кроме того, она обожала собирать винтажные вещи, создавая из них совершенно неожиданные образы. Именно это помогало делать ее стиль индивидуальным и запоминающимся.

Дружба с Мадонной

В то время, как принцесса Диана стала знаменитой, она обрела много друзей среди звезд. Многим известна ее дружба Элтоном Джоном и Мадонной. Об этом неоднократно писали зарубежные СМИ и любили обсуждать британские обыватели.

Шоу-бизнес в Telegram

21 сентября 2024, 15:10
Принцесса Диана. Фото: Фото: RuTube / Советы по сохранению молодости
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Как невзрачная Миддлтон перевернула гардероб ради заветного кольца

Кейт Миддлтон. Фото: g49 / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com
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