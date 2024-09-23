Волочкова откровенно рассказала о выступлении на пятом месяце беременности

Анастасия Волочкова поделилась воспоминаниями о том, как она выступала на пятом месяце беременности. Балерина рассказала о том, как важна для нее роль матери.



Анастасия отметила, что ее дочь стала долгожданным подарком судьбы. Несмотря на состояние беременности, она не прерывала свою карьеру и продолжала выступать. "Я ни на день не прекращала свое творчество, танцуя концертные программы на пятом месяце беременности", — написала Волочкова. По ее словам, музыка и танцы сопровождали ее даже в этот особенный период, и Ариадна "впитывала" все это через свою мать.

Балерина также вспомнила, что всего через месяц после рождения дочери она вновь вышла на сцену, исполнив знаменитый балет "Баядерка" под руководством Юрия Григоровича. Анастасия не скрывает, что роль матери для нее является самой значимой в жизни. Она считает, что именно эта связь с дочерью наполняет ее существование смыслом. "Ари — самый близкий человек в моей жизни", — подчеркнула она, демонстрируя свою любовь и привязанность.

Недавно Анастасия также открылась о своем опыте обращения к психологам, что свидетельствует о ее стремлении к личностному росту и самопознанию. Она делится своими переживаниями и опытом, что может вдохновить других женщин.



