ТЕСТ: Только тот, кто жил во времена СССР назовет значения популярных тогда имен

Угадайте, что означали популярные имена в СССР.

Сейчас необычными именами уже никого не удивишь, а в эпоху СССР и подавно. В наши дни некоторые даже и не догадываются, что означают имена Владлен, Юнна или Олимпиада. Ну а вы знаете? Проверьте себя в нашем коротком, но познавательном тесте.