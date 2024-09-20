Тест для любителей питомцев: угадай советский фильм по кадру с собакой

Долина уколола оскандалившуюся Бузову после неприятного инцидента

Лариса Долина рассказала о своем сложном характере, проблемах с голосом и отношении к современным артистам. В частности, речь зашла об Ольге Бузовой. В новом выпуске подкаста "Ниче святого" певица открыто рассказала о своих переживаниях и внутренней борьбе, несмотря на статус суперзвезды, который она приобрела за 50 лет на сцене.