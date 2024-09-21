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Суббота 21 сентября

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Сосед Меган Маркл и принца Гарри рассказал о вопиющей выходке герцогов Сассекских

Сосед Меган Маркл и принца Гарри рассказал о вопиющей выходке герцогов Сассекских
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Сосед Меган Маркл и принца Гарри сделал шокирующее заявление о поведении герцогов Сассекских. По его словам, они не так дружелюбны, как можно было бы ожидать.

Фрэнк рассказал, что однажды решил по-дружески поприветствовать пару и поделиться с ними историей их нового района в Монтесито, захватив с собой несколько фильмов о местности. Однако его добрые намерения встретили холодный прием.

По словам МакГинити, охрана герцогов просто развернула его у ворот. "Парень на стойке регистрации отказал мне и сказал: "Им это неинтересно", — поделился он. Фрэнк был поражен таким отношением, ведь он всего лишь хотел наладить соседские отношения.

Мужчина также отметил, что выбор Меган и Гарри жить в этом районе удивителен. По его мнению, Монтесито — это место, где обитают люди в зрелом возрасте. Он даже пошутил: "Это место, куда приходят умирать слоны". При этом Фрэнк добавил, что местные жители редко видят своих королевских соседей.

Заявление соседа вызвало резонанс среди публики. Многие были удивлены тем, что герцоги ведут себя так закрыто, особенно учитывая, что они выбрали жить среди знаменитостей. Ранее инсайдеры сообщали, что переезд в Монтесито был связан с желанием находиться рядом с известными личностями и наслаждаться жизнью в окружении звезд.

Тем не менее, часть пользователей социальных сетей считает, что поведение Меган и Гарри не является чем-то предосудительным. Возможно, они просто слишком заняты своей работой и проектами, чтобы уделять внимание соседским связям. Некоторые даже утверждают, что подобные ситуации могут возникать из-за стресса и давления, с которым сталкиваются члены королевской семьи.

Шоу-бизнес в Telegram

21 сентября 2024, 03:04
Меган Маркл и принц Гарри. Кадр: YouTube
Express✓ Надежный источник

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