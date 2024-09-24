Многодетная Самойлова открестилась от старшей дочери: Не в моей компетенции

Оксана Самойлова поделилась с подписчиками подробностями отношений с детьми.

Мама четверых детей Оксана Самойлова прославилась благодаря своему блогу с детьми. Кроме того, ее знают как супругу рэпера Джигана. За соцсетями Самойловой ежедневно следят миллионы подписчиков, которые в курсе, что старшая дочь Ариела недавно запретила снимать себя в блоге. Хотя именно с нее началась популярность ее мамы.

Теперь блогер посетовала в видеоролике, что ей становится все сложнее одевать своих детей. Если младшие еще поддаются ее советам и носят то, что дает мама, то вторая дочь Лея уже проходит пубертатный период и предпочитает сама выбирать свой стиль.

Что касается старшей дочери, то тут Самойлова и вовсе открестилась.

"Ариела не в моей компетенции", – заявила Оксана.

Напомним, старшая дочь Джигана 13-летняя Ариела начала проявлять свою самостоятельность буквально в этом году. Сначала она заявила, что больше не желает появляться в блоге у мамы, затем попробовала себя на музыкальном поприще. Но карьера певицы у подростка не сложилась, поскольку ее юная и восприимчивая психика еще не готова к хейту, непременно сопровождающему жизнь каждой знаменитости. После этого Ариела устроилась на работу официанткой.

Ранее дочь Самойловой ответила на критику в блоге на YouTube, где пояснила свое отношение к пластике и макияжу в раннем возрасте и показала свою коллекцию сумок.