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Вторник 24 сентября

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Многодетная Самойлова открестилась от старшей дочери: Не в моей компетенции

Многодетная Самойлова открестилась от старшей дочери: Не в моей компетенции
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Оксана Самойлова поделилась с подписчиками подробностями отношений с детьми.

Мама четверых детей Оксана Самойлова прославилась благодаря своему блогу с детьми. Кроме того, ее знают как супругу рэпера Джигана. За соцсетями Самойловой ежедневно следят миллионы подписчиков, которые в курсе, что старшая дочь Ариела недавно запретила снимать себя в блоге. Хотя именно с нее началась популярность ее мамы.

Теперь блогер посетовала в видеоролике, что ей становится все сложнее одевать своих детей. Если младшие еще поддаются ее советам и носят то, что дает мама, то вторая дочь Лея уже проходит пубертатный период и предпочитает сама выбирать свой стиль.

Что касается старшей дочери, то тут Самойлова и вовсе открестилась.

"Ариела не в моей компетенции", – заявила Оксана.

Напомним, старшая дочь Джигана 13-летняя Ариела начала проявлять свою самостоятельность буквально в этом году. Сначала она заявила, что больше не желает появляться в блоге у мамы, затем попробовала себя на музыкальном поприще. Но карьера певицы у подростка не сложилась, поскольку ее юная и восприимчивая психика еще не готова к хейту, непременно сопровождающему жизнь каждой знаменитости. После этого Ариела устроилась на работу официанткой.

Ранее дочь Самойловой ответила на критику в блоге на YouTube, где пояснила свое отношение к пластике и макияжу в раннем возрасте и показала свою коллекцию сумок.

Шоу-бизнес в Telegram

24 сентября 2024, 03:17
Оксана Самойлова. Фото: YouTube / @Liasan
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Ксения Бородина. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Оксана Самойлова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Анастасия Ивлеева. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Агата Муцениеце. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Лера Кудрявцева. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com

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