Известный телеведущий раскрыл правду об отношениях Ирины Понаровской и ее покойного сына

Александр Мягченков рассказал журналистам, какой мамой была певица.



Сегодня всю страну потрясла новость о скоропостижной смерти сына певицы Ирины Понаровской. Как стало известно журналистам, тело Энтони Родда утром в ванной обнаружила его жена. Оказалось, что вечерний контрастный душ являлся каждодневным ритуалом 39-летнего мужчины, поэтому супруга не стала дожидаться его и спокойно заснула.

Причины смерти пока не раскрыты, однако его жена предположила, что могли иметь место проблемы с сердцем. Энтони в целом вел здоровый образ жизни, он не курил и не употреблял алкоголь.

Для знаменитой матери эта новость стала поистине великой трагедией. Понять глубину горя женщины, потерявшей ребенка, может только такая же женщина, поэтому звездные мамы поддержали певицу, призывая держаться и крепиться ради внуков.

Многие знаменитости прокомментировали столь ранний уход сына Понаровской. Так, известный телеведущий, режиссер и актер Александр Мягченков раскрыл правду об отношениях Ирины и ее покойного сына. Он рассказал, что исполнительница чрезвычайно сильно любила своего отпрыска и даже могла задушить его этим чувством. Сама Понаровская понимала, что иногда перегибает палку в своей гиперопеке и заботе, но ничего не могла с собой поделать. Энтони тоже пытался бороться с напором матери, но осознавал, что он единственный и продолжал терпеть.

Напомним, Энтони Родд родился у Ирины Понаровской в браке с певцом Вейландом Роддом. Молодой человек окончил учебное учился в Норвегии и занимался дизайном ювелирных изделий. Последние два года он не работал и проводил все время с семьей. У него осталось двое детей Эрик и Шарлотта.