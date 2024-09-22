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Суббота 21 сентября

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Виктория Бекхэм раскрыла интимный секрет семейного счастья

Виктория Бекхэм раскрыла интимный секрет семейного счастья
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Виктория Бекхэм не постеснялась поделиться подробностями с журналистами.

Парой Виктории и Дэвида Бекхэм восхищаются поклонники. Через 25 лет брака супруги смогли сохранить нежные чувства. Они остаются вместе и неустанно демонстрируют свою любовь публике, несмотря на слухи об изменах.

При этом Виктория не стесняется делится подробностями. Так, жена футболиста раскрыла интимный секрет семейного счастья и рассказала о пикантных фактах. Экс-перчинка поделилась, что помогает сохранять страсть в отношениях. Не для кого не секрет, что у четы Бекхэм есть свое собственное поместье в Хартфордшире. Во дворце есть особенная комната с зеркальными потолками и леопардовым принтом.

Это не основная спальня пары имеется и обычная белая с большой кроватью из дуба и балдахином. Сколько времени пара проводит в особенной спальне, Виктория не уточнила. Но она также поделилась с журналистами, что предпочитает спать рядом с супругом полностью без одежды. Точнее она сказала, что сном это назвать сложно.

Напомним, Виктория и Дэвид поженились в 1999 году. К этому времени у них уже появился первый ребенок — сын Бруклин. Именно тогда супруги приобрели свой первый дом, который с легкой руки журналистов получил название "Бекхэмгемский дворец". Бекхэмы воспитывают троих сыновей и до сих пор являются примером для своих фанатов.

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22 сентября 2024, 00:03
Виктория Бекхэм. Фото: YouTube / @VogueRussia
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Фоторепортаж

Семейная жизнь Бекхэмов за 17 лет

"Ух ты, уже 17 лет! Мне повезло встретить родную душу, человека с такой же энергетикой и такими же взглядами на мир, как у меня. У нас четверо прекрасных детей, и я не мог бы и мечтать о лучшей матери для них. С годовщиной, я люблю тебя", - так подписал фото, выложенное в честь 17-летия их с Вики совместной жизни, Дэвид Бекхэм.
"Я чувствую себя бесконечно любимой и по-настоящему благословленной. Мой лучший друг, моя любовь. Самый лучший мужчина, который вдохновляет меня каждый день. С годовщиной свадьбы, лучший муж и папа во всем мире", - подписала снимок, сделанный ровно 17 лет назад в ирландском замке Латтрелстоун, Виктория.
Дэвид и Виктория - одна из самых знаменитых, крепких и влюбленных пар Голливуда.
За 17 лет семейной жизни супруги пережили многое, но сумели справиться со всеми проблемами и сохранить семью несмотря ни на что.
Дэвид и Виктория не устают признаваться в любви друг другу, в частности - при помощи соцсетей.
Кстати, первое свидание Дэвида и Виктории прошло не в фешенебельном ресторане, а в крохотном китайском шалмане в Чингфорде.
За 17 лет семья Бекхэмов пополнилась на четырех человек - трех сыновей и одну дочурку.
Старшему сыну Дэвида и Виктории, Бруклину, в марте исполнилось 17 лет. Среднему, Ромео, 1 сентября будет 14. Их младшему сыну, Крузу, - 11, а малютке Харпер 10 июля исполнится 5 лет.
Благодаря Дэвиду Виктория полюбила футбол, взамен привив супругу любовь к моде.
Невооруженным глазом видно, как сильно и искренне супруги любят друг друга.
Все важные семейные праздники Виктория и Дэвид всегда отмечают в кругу семьи.
На протяжении всех этих 17 лет влюбленные не устают благодарить друг друга - за подаренное счастье и, конечно же, за детей.

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