Елена Кондулайнен после паралича учится жить заново

Сможет ли Елена Кондулайнен продолжить жить обычной жизнью?

Как сообщают СМИ, актриса Елена Кондулайнен четыре год назад перенесла инсульт. Поражение головного мозга не прошло бесследно для 66-летней артистки. У нее парализовало правую часть тела.

Сейчас знаменитость буквально учиться жить заново: ей пришлось снова, словно впервые, вставать на ноги, произносить до боли знакомые, но такие сложные фразы, также очень сильно оказалась нарушена память. Несмотря на слабость и головокружение, через 44 дня нахождения в психоневрологическом отделении, Кондулайнен отправилась домой.

Во время нахождения в клинике медицинский персонал проводил ей усиленный курс реабилитации. Но осложнял ситуацию перелом ноги, который Елена получила в начале года в результате падения с лестницы. Прогресс все же на лицо, актриса уже вполне способна двигать пальцами правой руки. Она находится под неусыпным контролем логопеда и невролога. Также Кондулайнен ежедневно получает массаж, занимается гимнастикой и принимает необходимые для скорейшего восстановления препараты.

Напомним, Елена Кондулайнен стала популярной после съемки в достаточно откровенной сцене. Она стала первым "секс-символом" СССР. В то время в кинематографе таких смелых актрис, как Кондулайнен, было очень мало. Это сейчас уже обнаженными телами в кадре никого не удивишь, именно поэтому с раскрепощением сферы искусства, Елена постепенно стала менее заметна.

Ее яркий образ так и остался в памяти советский зрителей. Артистка появлялась в сериалах и кино уже после развала Союза, но в основном во второстепенных ролях. Кроме того, трудилась Кондулайнен сразу в нескольких театрах, а также занялась вокальным творчеством и участвовала в реалити-шоу.