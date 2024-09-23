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Понедельник 23 сентября

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Елена Кондулайнен после паралича учится жить заново

Елена Кондулайнен после паралича учится жить заново
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Сможет ли Елена Кондулайнен продолжить жить обычной жизнью?

Как сообщают СМИ, актриса Елена Кондулайнен четыре год назад перенесла инсульт. Поражение головного мозга не прошло бесследно для 66-летней артистки. У нее парализовало правую часть тела.

Сейчас знаменитость буквально учиться жить заново: ей пришлось снова, словно впервые, вставать на ноги, произносить до боли знакомые, но такие сложные фразы, также очень сильно оказалась нарушена память. Несмотря на слабость и головокружение, через 44 дня нахождения в психоневрологическом отделении, Кондулайнен отправилась домой.

Во время нахождения в клинике медицинский персонал проводил ей усиленный курс реабилитации. Но осложнял ситуацию перелом ноги, который Елена получила в начале года в результате падения с лестницы. Прогресс все же на лицо, актриса уже вполне способна двигать пальцами правой руки. Она находится под неусыпным контролем логопеда и невролога. Также Кондулайнен ежедневно получает массаж, занимается гимнастикой и принимает необходимые для скорейшего восстановления препараты.

Напомним, Елена Кондулайнен стала популярной после съемки в достаточно откровенной сцене. Она стала первым "секс-символом" СССР. В то время в кинематографе таких смелых актрис, как Кондулайнен, было очень мало. Это сейчас уже обнаженными телами в кадре никого не удивишь, именно поэтому с раскрепощением сферы искусства, Елена постепенно стала менее заметна.

Ее яркий образ так и остался в памяти советский зрителей. Артистка появлялась в сериалах и кино уже после развала Союза, но в основном во второстепенных ролях. Кроме того, трудилась Кондулайнен сразу в нескольких театрах, а также занялась вокальным творчеством и участвовала в реалити-шоу.

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