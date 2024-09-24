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Собчак увидела надежду и шанс после известия о разводе Шнурова с молодой женой

Собчак увидела надежду и шанс после известия о разводе Шнурова с молодой женой
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Ксения Собчак отреагировала на известие о разводе Сергея Шнурова с Ольгой Абрамовой. Журналистка отметила, что эта ситуация является "очень поучительной".

Собчак подчеркнула, что в жизни Шнурова были женщины, которые сыграли ключевую роль в его карьере. Например, Матильда, первая жена музыканта, действительно помогла ему добиться успеха. "Расцвет его карьеры совпал с их совместной жизнью", — написала Ксения.

Ксения также выразила мнение, что Ольга Абрамова, напротив, негативно повлияла на Шнурова. "Она сделала все, чтобы он не общался с друзьями, включая его концертного директора", — отметила телеведущая. По ее словам, это изоляция сказалась на творческой активности музыканта.

В результате группа "Ленинград" сейчас выступает на корпоративах, тогда как ранее собирала стадионы по всей стране. Собчак увидела шанс и надежду на то, что после развода у группы произойдет некий "ренессанс", и они вернутся к прежним успехам.

Интересно, что Собчак и Шнуров начали публично конфликтовать еще после его развода с Матильдой. Этот развод был скандальным, и Ксения встала на сторону экс-супруги музыканта. В ответ на критику со стороны Шнурова в 2022 году, который посвятил ей песню с нелестными комментариями о ее журналистской деятельности, Собчак ответила на выпад, назвав его "питерским алкашом". Этот обмен репликами привлек внимание общественности и подогрел интерес к их конфликту.

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24 сентября 2024, 15:33
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Фото: соцсети / @xenia_sobchak
Фото: соцсети / @xenia_sobchak
Фото: соцсети / @xenia_sobchak

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