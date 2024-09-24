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Вторник 24 сентября

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Долина призналась в проблемах с голосовыми связками: Ужас

Долина призналась в проблемах с голосовыми связками: Ужас
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Лариса Долина не отменила ни одного концерта.

Лариса Долина, недавно пострадавшая от мошеннических действий, отказывается обсуждать эту тему с журналистами. Но она не против поговорить на другие темы, касающиеся ее личной жизни и карьеры.

Так, в беседе с журналистом певица призналась в проблемах с голосовыми связками. Около года назад за три часа до окончания концерта, она почувствовала, что не может петь.

"Две песни спела. Понимаю, что больше не могу... Забегаю в гримерку, и мне заливают лекарство. Это был ужас!", — вспомнила Долина.

Тогда срочно был вызван фониатр, который после этого стал ездить с ней даже на гастроли. Во время того самого выступления певице пришлось 13 раз заливать себе лекарства. При этом она никогда не прибегала к фонограмме и не отменила ни одного концерта.

Долина прокомментировала и слухи о своем сложном характере. Оказалось, что она просто очень требовательная и не позволяет расхолаживаться своей команде. По ее словам, строгой в ее семье была мама, от которой артистка, видимо, унаследовала любовь к порядку во всем.

Кроме того, исполнительница хита "Погода в доме" отметила, что сама всю жизнь относиться к себе чрезвычайно строго и буквально истязает себя. Она уверена, что если бы не была такой требовательной к себе, то не смогла бы добиться такого успеха в карьере в частности и жизни в общем.

Шоу-бизнес в Telegram

24 сентября 2024, 12:51
Лариса Долина. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
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Фоторепортаж

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Ксения Собчак и Тина Канделаки. Коллаж &quot;Дни.ру&quot;, фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Анастасия Волочкова и Дана Борисова. Коллаж &quot;Дни.ру&quot;, фото: Pavel Kashaev/Global Look Press/www.globallookpress.com
Лариса Долина и Валя Карнавал. Коллаж &quot;Дни.ру&quot;, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ольга Бузова и Настасья Самбурская. Коллаж &quot;Дни.ру&quot;, фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ксения Бородина и Виктория Боня. Коллаж &quot;Дни.ру&quot;, фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com

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