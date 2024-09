Скончался участник легендарной поп-группы ABBA

21 сентября мир поп-музыки понес утрату. В возрасте 75 лет ушел из жизни Роджер Палм, барабанщик легендарной шведской группы ABBA.



Печальная новость была озвучена в известных мировых изданиях. Причиной смерти стали осложнения, вызванные болезнью Альцгеймера, с которой музыкант боролся в последние годы.

Роджер Палм был не только выдающимся музыкантом, но и человеком с добрым сердцем. Его семья поделилась трогательными воспоминаниями о нем, отметив, что он всегда был готов прийти на помощь друзьям и близким.

"Он был теплым и скромным мужчиной, который всегда защищал своих близких. Нам будет его очень не хватать, он оставил после себя огромную пустоту", — говорится в их заявлении. Среди многих, кто выразил свои соболезнования, оказался известный шведский гитарист Янне Шаффер. Он также принимал участие в создании музыкального наследия ABBA и назвал Роджера одним из лучших барабанщиков страны. "Я скучаю по тебе, Роджер, по твоим счастливым крикам в студии, когда мы создавали музыку", — написал он в своих социальных сетях, подтверждая тем самым важность Палма для музыкальной сцены.

Роджер начал свою карьеру в 1960-х годах, играя в таких группах, как Gimmicks, Beatmakers и Moonlighters. Однако именно с начала 1970-х он стал частью ABBA, где его барабанное мастерство помогло создать множество хитов. Он участвовал в записи таких знаковых треков, как "Dancing Queen", "Mamma Mia" и "Thank You for the Music". Эти песни стали неотъемлемой частью музыкальной культуры и продолжают радовать слушателей по всему миру.