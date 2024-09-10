Галкин* объявил о скором возвращении на телевидение: снова станет вести передачу о детях

Иноагент Максим Галкин* заговорил о возобновлении карьеры на ТВ.

Стало известно, что муж Аллы Пугачевой иноагент Максим Галкин* объявил о скором возвращении на телевидение. Но работать он будет не в Израиле, где сейчас проживает.

По слухам, выступая на очередном украинском корпоративе пародист познакомился с агентом Ириной, которая крутится в телесреде. По сообщениям очевидцев, Максим, не раздумывая, принял предложение девушки о сотрудничестве. Он снова станет вести передачу о детях. Формат предлагаемой программы аналогичен шоу, которое комик вел в России под названием "Лучше всех!".

Максим Галкин*, судя по слухам, не пользуется особой популярностью за рубежом, поэтому с удовольствием ухватился за стабильный заработок. Нужно ли будет шоумен переезжать в Украину, пока неизвестно. Ведь, несмотря на словесную поддержку, пародист ни разу с 2022 года там не был. Не исключено, что телестудия будет расположена в какой-то другой стране. Например, сейчас вся семья Галкина* осталась в Латвии, поскольку климат Прибалтики очень подошел Алле Борисовне.

Кроме того, на решение юмориста могло повлиять и недавнее обращение общественников с призывом лишить звездную чету родительских прав из-за постоянных переездов. Также для уехавших звезд существовала угроза потери недвижимости, а Алле Пугачевой хотели присвоить статус иноагента. Но юристы признали, что пока для этого нет достаточных оснований.

*признан в России иностранным агентом.