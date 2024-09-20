"Сдувшийся мячик": фигура Хилькевич после родов оставляет желать лучшего

Анна Хилькевич недавно стала мамой в третий раз. В день лунного затмения она родила дочку от супруга Артура Мартиросяна.



Этот момент, безусловно, стал для нее важным событием, но, как и в случае с любыми родами, он был не без трудностей. Анна поделилась своими впечатлениями о процессе родов, который длился целых 28 часов.

По словам актрисы, все пошло не по плану: "Я почти ничего не ела 33 часа и не спала почти двое суток. Теперь я знаю о окситоцине все", — с улыбкой рассказывает она. Третьи роды, как отметила Хилькевич, часто бывают непредсказуемыми, особенно когда речь идет о возрасте матери и других факторах, таких как вес малыша и даже лунные фазы.

После родов Анна решила провести рум-тур по своей палате. Она показала уютное пространство, где теперь будет проводить время с новорожденной дочерью. Важно отметить, что у малышки есть своя комната с колыбелью, что свидетельствует о том, что актриса готова к новым вызовам материнства.

Однако несмотря на все радости, Анна не могла не упомянуть о своем теле после родов. Она открыто призналась, что чувствует себя не так стройно, как ей бы хотелось. "Хотела бы я сейчас, как Маша Погребняк, показать, какая я худенькая и стройная, но не могу это сделать. У меня пузяка. Сдувшийся мячик, как сказал мой муж", — поделилась она с подписчиками.

Анна также вспомнила о своих попытках вызвать роды разными способами в последние недели беременности. В августе у неебыли частые схватки, но малышка решила задержаться и появилась на свет только на 41-й неделе. Имя дочери пара пока держит в секрете, что добавляет интриги в их семейную жизнь.