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Четверг 19 сентября

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Докторская колбаса: стали известны детали райдера Бузовой

Докторская колбаса: стали известны детали райдера Бузовой

Ольга Бузова отличилась своими запросами.

Даже самым странным перечнем условий и требований, который артист предъявляет перед своим выступлением, уже не удивишь организаторов концертов. Но певице Ольге Бузовой это удалось.

Как стало известно, ведущая будет выступать на Народной премии в Екатеринбурге, и в распоряжении организаторов мероприятия оказался райдер знаменитости. Так, детали этого райдера были опубликованы в одном из новостных каналов. Поклонники Бузовой чаяли увидеть там как минимум дорогие блюда и напитки, однако в списке оказался обычный набор бытовых принадлежностей, а из еды – овощная нарезка, несколько видов орехов, сыр и докторская колбаса.

В комментариях особенно популярным стал последний продукт. Поклонники умилились простому вкусу певицы, начали вспоминать, что Оля действительно отличается скромностью и порадовались, что она к тому же употребляет в пищу то же, что и ее фанаты.

Но, безусловно, нашлись и те, кто не поверил в такие требования, заявив, что этот райдер не может быть настоящим, потому что там совсем нет никаких напитков, кроме чая с медом и лимоном. Они припомнили выступление исполнительницы хита "Мало половин" в Волгограде, когда она вела себя несколько странно. Тогда ходили слухи, что Бузова была немного не в себе после возможного употребления спиртного, но сама она не комментировала ситуацию. Впрочем, поклонники уверены, что все это лживые домыслы завистников их любимой артистки.

Шоу-бизнес в Telegram

19 сентября 2024, 17:53
Ольга Бузова. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
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Фоторепортаж

Вот это да! Бузова села в лужу в платье черного цвета, но встала на путь исправления / Клуб / На премии / Москва

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Bulkin Sergey / news.ru / www.globallookpress.com
Фото: Petrov Sergey / news.ru / www.globallookpress.com

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