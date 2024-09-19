Докторская колбаса: стали известны детали райдера Бузовой

Ольга Бузова отличилась своими запросами.

Даже самым странным перечнем условий и требований, который артист предъявляет перед своим выступлением, уже не удивишь организаторов концертов. Но певице Ольге Бузовой это удалось.

Как стало известно, ведущая будет выступать на Народной премии в Екатеринбурге, и в распоряжении организаторов мероприятия оказался райдер знаменитости. Так, детали этого райдера были опубликованы в одном из новостных каналов. Поклонники Бузовой чаяли увидеть там как минимум дорогие блюда и напитки, однако в списке оказался обычный набор бытовых принадлежностей, а из еды – овощная нарезка, несколько видов орехов, сыр и докторская колбаса.

В комментариях особенно популярным стал последний продукт. Поклонники умилились простому вкусу певицы, начали вспоминать, что Оля действительно отличается скромностью и порадовались, что она к тому же употребляет в пищу то же, что и ее фанаты.

Но, безусловно, нашлись и те, кто не поверил в такие требования, заявив, что этот райдер не может быть настоящим, потому что там совсем нет никаких напитков, кроме чая с медом и лимоном. Они припомнили выступление исполнительницы хита "Мало половин" в Волгограде, когда она вела себя несколько странно. Тогда ходили слухи, что Бузова была немного не в себе после возможного употребления спиртного, но сама она не комментировала ситуацию. Впрочем, поклонники уверены, что все это лживые домыслы завистников их любимой артистки.