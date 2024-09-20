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Пятница 20 сентября

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Как сейчас выглядит могила умершего шесть лет назад Николая Караченцова

Как сейчас выглядит могила умершего шесть лет назад Николая Караченцова
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Николая Караченцова не стало в октябре 2018 года. Корреспондент "Дни.ру" побывал на Троекуровском кладбище столицы и оценил состояние могилы знаменитого актера театра и кино сегодня.

За год до смерти у Николая Караченцова была диагностирована неоперабельная раковая опухоль в левом легком. Скончался же он в реанимации 62-й онкологической больницы накануне своего дня рождения из-за отказа почек...

После прощания в театре Ленком артиста с почестям похоронили на престижном Троекуровском кладбище. А в 2019 году, когда он отмечал бы 75-летие, на могиле звезды появился красивый дорогой памятник из черного гранита. На нем изображена сцена из спектакля "Юнона и Авось" в котором Народный артист России играл главную роль графа Резанова более 20 сезонов подряд.

Сегодня вдова актера Людмила Поргина и его сын Андрей Караченцов поддерживают захоронение в идеальном состоянии. Работники Троекуровского некрополя говорят, что это одна из самых ухоженных могил – сюда часто приезжают родные, поклонники постоянно приносят цветы. Зимой летом тут убрано, чисто, ухожено.

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

Соседями Караченкова по вечному погосту стали пианист Николай Петров, телеведущий Владимир Ухин. Все они составляют гордость отечественной культуры.

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20 сентября 2024, 09:28
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
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Скриншот: YouTube-канал &quot;Киноконцерн &quot;Мосфильм&quot;
Скриншот: YouTube-канал &quot;Киноконцерн &quot;Мосфильм&quot;
Скриншот: YouTube-канал &quot;Киноконцерн &quot;Мосфильм&quot;

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