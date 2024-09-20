Как сейчас выглядит могила умершего шесть лет назад Николая Караченцова

Николая Караченцова не стало в октябре 2018 года. Корреспондент "Дни.ру" побывал на Троекуровском кладбище столицы и оценил состояние могилы знаменитого актера театра и кино сегодня.

За год до смерти у Николая Караченцова была диагностирована неоперабельная раковая опухоль в левом легком. Скончался же он в реанимации 62-й онкологической больницы накануне своего дня рождения из-за отказа почек...

После прощания в театре Ленком артиста с почестям похоронили на престижном Троекуровском кладбище. А в 2019 году, когда он отмечал бы 75-летие, на могиле звезды появился красивый дорогой памятник из черного гранита. На нем изображена сцена из спектакля "Юнона и Авось" в котором Народный артист России играл главную роль графа Резанова более 20 сезонов подряд.

Сегодня вдова актера Людмила Поргина и его сын Андрей Караченцов поддерживают захоронение в идеальном состоянии. Работники Троекуровского некрополя говорят, что это одна из самых ухоженных могил – сюда часто приезжают родные, поклонники постоянно приносят цветы. Зимой летом тут убрано, чисто, ухожено.

Соседями Караченкова по вечному погосту стали пианист Николай Петров, телеведущий Владимир Ухин. Все они составляют гордость отечественной культуры.