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Четверг 19 сентября

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Познер подробно рассказал о возвращении на Первый канал после долгого молчания

Познер подробно рассказал о возвращении на Первый канал после долгого молчания
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Владимир Познер прокомментировал слухи о своем возвращении на Первый канал. Известный российский и советский журналист назвал их преувеличением.

Владимир Владимирович объяснил, что его сотрудничество с телеканалом связано с проектом, который он предложил полтора года назад. Речь идет о документальном фильме под названием "Турецкая тетрадь", посвященном Турции.

Познер отметил, что съемки завершены, и фильм передан на Первый канал. Однако окончательного подтверждения о его показе он пока не получил.

"Сказать, что я возвращаюсь на Первый канал — это некоторое преувеличение. Но если они покажут этот фильм, значит, я появлюсь на нем", — сказал Познер. Это заявление подчеркивает неоднозначность его ситуации: хотя проект действительно существует и находится на стадии обсуждения, говорить о полноценном возвращении в эфир преждевременно.

Ранее в СМИ появлялись сообщения о том, что Познер может вернуться с новым проектом. Однако сам журналист сохранял скептицизм по этому поводу. Он признавался, что мечтает о возвращении на телеканал, но не уверен в его реальности. В марте 2022 года Познер объяснял исчезновение своей авторской программы "Познер" из сетки вещания Первого канала тем, что телеканал изменил свою редакционную политику и стал больше ориентироваться на информационный контент, отказываясь от развлекательных программ.

Ситуация вокруг Познера и Первого канала остается неопределенной. Его проект "Турецкая тетрадь" может стать началом нового этапа в сотрудничестве, однако пока это лишь потенциальная возможность. Познер продолжает оставаться значимой фигурой в российском медиа-пространстве даже несмотря на свои редкие появления и высказывания.

Шоу-бизнес в Telegram

19 сентября 2024, 09:06
Владимир Познер. Кадр: YouTube-канал "Forbes"
Лента.ру✓ Надежный источник

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