Подруга Андрея Аршавина показала помолвочное кольцо подписчикам.

В начале июня Андрея Аршавина заметили в компании эффектной шатенки на одном из пляжей Сочи. Тогда девушка по имени Анна уже могла похвастаться заметным животом, говорящем о приличном сроке беременности. В августе она произвела на свет дочь, но имя так и не раскрыла.

Кроме снимков с курорта Краснодарского края, других доказательств отношений Аршавина с этой Анной нет. Однако экс-супруга футболиста Алиса Казьмина рассказала журналистам, что у звезды "Зениты" родился еще один ребенок. Ни Андрей, ни его якобы избранница не афишируют свои отношения и нигде не появляются вместе. Свой роман они также не комментируют.

Но блог Анны ломится от снимков ее новорожденной дочери. На одном из таких фото она продемонстрировала кольцо с крупным бриллиантом, очень похожее на помолвочное. В Сети тут же задались вопросом: неужели недавно ставшего отцом Аршавина снова окольцевали?

Известно, что Анна долго работала в футбольном клубе "Зенит", а потом ушла в декрет. На том фото, где она засветила свое кольцо, девушка прогуливалась у базы футболистов. Она написала на снимке, что скоро вернется. Видимо, подруга спортсмена не намерена долго задерживаться в отпуске по уходу за ребенком.

Напомним, Андрей Аршавин был женат дважды. В гражданском браке с первой супругой Юлией Барановской у него родились три наследника, во втором, уже официальном браке, у него родилась еще одна дочь. Пережив громкие разводы, футболист предпочитает не афишировать свои новые отношения.

