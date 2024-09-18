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Среда 18 сентября

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"Есть желание раздуть новый скандал": Алсу прокомментировала слухи о разделе имущества

"Есть желание раздуть новый скандал": Алсу прокомментировала слухи о разделе имущества
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Алсу удивило поведение адвоката Добровинского.

Сегодня в Сети появились новости о том, что Алсу намерена перенести раздел совместно нажитого с бывшим мужем имущества за пределы нашей страны. СМИ сообщили, что певица приняла такое решение, поскольку уже много лет является гражданкой Великобритании и намерена подать иск в лондонский суд.

По мнению адвоката Яна Абрамова, исполнительница хита "Зимний сон" пошла на такой шаг, чтобы увеличить свои шансы на победу. Ведь у распавшейся в конце августа семьи есть собственная квартира в столице Британии, а также недвижимость в других странах мира.

Алсу, узнав о распространяемых сплетнях, решила прокомментировать эти слухи. Как известно, слушание по делу о разделе имущества Абрамовых назначено на начало октября. Однако теперь в открытых источниках о деле внезапно пропали все фамилии, вместо них в графе значится "Гражданин РФ". на основе этого ли или еще по какой-то причине и начала распространяться информация о том, что Алсу якобы отозвала иск из российской суда и подала заявление в суд Лондона.

Певица в свою очередь опровергла появившуюся информацию. Она рассказала журналистам, что ее удивило желание правозащитника Добровинского комментировать лживые домыслы.

"Видимо, есть желание раздуть новый скандал и заработать на этом денег", — заявила артистка СМИ.

Напомним, ранее адвокат Яна Абрамова сообщил, что не ожидал от певицы такого шага и опасается, что суд Лондона встанет на защиту подданой своей страны.

Шоу-бизнес в Telegram

18 сентября 2024, 20:43
Алсу. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
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