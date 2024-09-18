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Среда 18 сентября

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"Тетя Таня" Судец из "Спокойной ночи, малыши!" раскритиковала звезд из телевизора

"Тетя Таня" Судец из "Спокойной ночи, малыши!" раскритиковала звезд из телевизора
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В Благовещенске продолжается Международный фестиваль театра и кино "Амурская осень". Его организаторами выступают правительство Амурской области и ООО "Год кино" при поддержке Министерства культуры России, Президентского фонда культурных инициатив и компании "Сибур". Среди участников этого года – диктор Татьяна Судец. С легендарной "тетей Таней" из "Спокойной ночи, малыши!" поговорил корреспондент "Дни.ру".

Татьяна Судец пришла на телевидение в октябре 1972 года и была ведущей программ "Голубой огонек", "Умелые руки", "Наш адрес — Советский Союз". Но большинству телезрителей она известна как "тетя Таня" из детской передачи "Спокойной ночи, малыши!" В ней она появлялась почти каждый вечер в течение почти 25 лет.

"Спокойной ночи, малыши!" я любила очень, – признается 77-летняя Судец. – Потому что артисты, благодаря которым на экране жили Хрюша, Филя, Степашка и Каркуша, вкладывали в этих кукол всю душу. Видимо, поэтому эти персонажи и живут уже 60 лет, хотя времена меняются. При этом более старшее поколение видело другие "Спокойной ночи", которые шли 15 минут и были намного интереснее".

А вот все, что происходит на телеэкране сегодня, Татьяне Судец, по ее признанию, не очень нравится. Особенно смущают Судец участники многочисленных телевизионных концертов.

"Я много езжу по фестивалям продюсера Сергея Новожилова и вижу, сколько у нас в стране талантливых, интересных молодых исполнителей, – говорит она. – Они и читают хорошо, и поют. Но при этом у нас на телевидении есть один набор артистов, который кочует с канала на канал, из программы в программу. А нового нам не показывают. Хотя то же шоу "Голос" открыло столько хороших певцов. Но где они?"

Некоторое время Татьяна Судец вела телефестиваль "Песня года" и программу "Голубой огонек".

"Но "Песня года" мне давно не интересна, я ее не смотрю, – уверяет она. – Прежде за песни там голосовал народ, это было объективный отбор на протяжении года. Приходили мешки песен и все было по-честному. А сегодня все совсем иначе".

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

При этом ведь все считают себе звездами. "А что такое звезда? Это соединение пыли и газа! – убеждена Судец. – Я сама себя никогда звездой не называла и звездная болезнь мне незнакома! К тому же если раньше мы любили зрителя, то сейчас ведущие и артисты любят только себя на экране или сцене, а на зрителей им наплевать. Работающих на экране теперь волнует только то, как они одеты, как они смотрятся в кадре, как они говорят. А я их даже не запоминаю – все на одно лицо".

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18 сентября 2024, 19:56
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