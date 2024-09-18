Милла Йовович внезапно объявилась после долгой пропажи и сделала заявление

Милла Йовович вышла на связь с поклонниками после длительного молчания в социальных сетях. В последние недели фанаты начали беспокоиться о состоянии актрисы, когда она практически полностью очистила свой личный блог.



Никаких новых обновлений не появлялось, и это вызвало множество вопросов и предположений о том, что могло произойти. На днях Милла решила прояснить ситуацию и написала пост, в котором объяснила причины своего отсутствия.

По словам актрисы, за последнее время у нее накопилось множество дел. Она успела не только сняться в нескольких новых фильмах, но и переехать с семьей в новый дом. Кроме того, Милла активно занимается воспитанием своих троих дочерей: Эвер, Дэшилл и Ошин, что требует значительных усилий и времени.

Однако не все было так просто. Йовович также призналась, что сталкивалась с психологическими трудностями. Стресс и постоянная загруженность заставили ее взять длительный перерыв от публичной жизни. Чтобы справиться с этими вызовами, актриса начала заниматься растяжкой и дыхательными практиками, которые помогли ей восстановить внутренний баланс.

"Я работаю над тем, чтобы просто дышать, стараюсь расслабиться и наслаждаться своей невероятной семьей и замечательным сообществом, частью которого я теперь являюсь! Люблю вас!", — написала Милла в своем посте, тем самым выразив благодарность своим поклонникам за поддержку и понимание.

Стоит отметить, что с 2009 года Милла счастливо замужем за английским кинорежиссером Полом Андерсоном. Пара вместе преодолевает все трудности, поддерживая друг друга в карьере и семейной жизни.