Свободолюбивая Гузеева беспардонно нарушила запрет Первого канала

Лариса Гузеева удивила своих поклонников радикальным изменением имиджа. Она решилась на новую стрижку, что стало настоящим событием в ее жизни.



Гузеева открыто призналась, что не всегда может влиять на выбор образов для съемок, так как существует определенный стиль, которому она должна следовать. По словам ведущей, ей хотелось бы больше свободы в выборе нарядов и экспериментировании с модой, однако требования шоу предполагают более "народный" подход к стилю.

На своей страничке в социальных сетях Лариса поделилась радостью от новой стрижки, которая, по ее мнению, придает ей более современный вид. "Если что, это не съемки "Давай поженимся!", — с улыбкой отметила она. — Там мне не разрешают быть такой модной. Должна быть как все... тетей Мотей".

Интересно, что Гузеева не одна такая. Осень 2023 года ознаменовалась для многих звезд кардинальными переменами в образе. Так, Регина Тодоренко, Алина Загитова и Анна Седокова также отказались от длинных волос в пользу стильного каре. Эта короткая стрижка стала настоящим трендом среди знаменитостей и символом смелости в мире моды.

Лариса Гузеева, безусловно, является иконой стиля для многих женщин, и ее решение изменить имидж вдохновляет поклонниц на эксперименты с внешностью. В мире, где стандарты красоты постоянно меняются, такие шаги помогают женщинам чувствовать себя увереннее и привлекательнее.