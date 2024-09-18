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Среда 18 сентября

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Telegram все: Кто пытается отобрать детище Павла Дурова?

Telegram все: Кто пытается отобрать детище Павла Дурова?

Мессенджер "Телеграм" может подвергнуться разделу.

Буквально несколько месяцев назад никто и не подозревал о существовании у Павла Дурова троих детей, как, впрочем и их матери Ирины Болгар. Но как только у бизнесмена начались серьезные проблемы, женщина дала о себе знать и сделала не одно громкое заявление.

Болгар рассказывала прессе, что программист поднимал руку на детей и не платил алименты. Теперь мать троих детей миллиардера грозится отобрать у Павла Дурова его детище – мессенджер Telegram. В Сети задаются вопросом неужели все и удобному приложению может прийти конец? Ведь Ирина намерена идти до конца, она уверяет, что "Телеграм" относится к их совместно нажитому имуществу.

Правда, поклонники Дурова не очень понимают, каким образом женщина собирается отсудить часть мессенджеры себе, ведь она никогда не состояла в официальном браке с Павлом. Хотя Болгар уверяет, что за 10 лет отношений она получила доверенность на доступ ко всем активам. О том, что этот доступ может быть закрыт в любой момент, женщине известно. Теперь она беспокоится, что ее права могут быть нарушены.

Напомним, ранее Болгар заявляла, что причиной ее разрыва с Дуровым стала его измена в конце 2022 года. Гражданская жена программиста также добавила, что разлучницей якобы стала Диана Бако. Последняя, к слову, призналась, что новой избранницей Павла стала Юлия Вавилова, с которой позже его задержали во Франции.

Шоу-бизнес в Telegram

18 сентября 2024, 18:11
Павел Дуров. Фото: RuTube / SLOVA
соцсети• Требует проверки

Фоторепортаж

Российские мужчины разделись ради Путина

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