Новый спутник был вынужден отдуваться за появившуюся на публике Ходченкову

На недавней премьере российской комедии зрители стали свидетелями редкого появления Светланы Ходченковой. Актриса нечасто радует публику своим присутствием на светских мероприятиях.



Вместе с ней на красной дорожке оказался Константин Крюков, который также предпочитает держаться подальше от камер. Это сочетание привлекло внимание и вызвало живой интерес у поклонников.

Светлана Ходченкова, известная своей скрытностью, на этот раз решила немного изменить привычный подход. На предыдущих мероприятиях она старалась избегать фотографий, а на премьере "Маме снова 17" пришла без своего бойфренда и позировала лишь на короткое время. Ее образ был молодежным: джинсы-бойфренды, майка и пиджак. Однако появление очков на ее лице стало загадкой для фанатов — это часть образа или проблемы со зрением?

В то время как Ходченкова оставалась загадочной, Крюков взял на себя роль "говорящей головы", раскрывая детали их совместной работы. Он отметил, что сотрудничество с Ходченковой было весьма приятным: "Она очень профессиональный человек с хорошим чувством юмора". Несмотря на слухи о сложном характере актрисы, Крюков подчеркнул, что их работа прошла гладко и без эксцессов.

Когда журналисты попытались узнать о детских шалостях Крюкова, он поделился воспоминаниями о своих 17 годах. В то время он мечтал получить права и с нетерпением ждал возможности сесть за руль. "Я работал оценщиком драгоценных камней, чтобы иметь возможность проводить время с девочками в кафе", — рассказал он.

Завершая разговор, Константин поделился личными новостями: у него родилась дочь, и теперь он больше времени проводит дома. "Я наслаждаюсь отцовством и меньше работаю", — признался он. По его словам, дочь похожа на маму, но он надеется, что со временем она начнет напоминать его.