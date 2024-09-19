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Четверг 19 сентября

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Новый спутник был вынужден отдуваться за появившуюся на публике Ходченкову

Новый спутник был вынужден отдуваться за появившуюся на публике Ходченкову
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На недавней премьере российской комедии зрители стали свидетелями редкого появления Светланы Ходченковой. Актриса нечасто радует публику своим присутствием на светских мероприятиях.

Вместе с ней на красной дорожке оказался Константин Крюков, который также предпочитает держаться подальше от камер. Это сочетание привлекло внимание и вызвало живой интерес у поклонников.

Светлана Ходченкова, известная своей скрытностью, на этот раз решила немного изменить привычный подход. На предыдущих мероприятиях она старалась избегать фотографий, а на премьере "Маме снова 17" пришла без своего бойфренда и позировала лишь на короткое время. Ее образ был молодежным: джинсы-бойфренды, майка и пиджак. Однако появление очков на ее лице стало загадкой для фанатов — это часть образа или проблемы со зрением?

В то время как Ходченкова оставалась загадочной, Крюков взял на себя роль "говорящей головы", раскрывая детали их совместной работы. Он отметил, что сотрудничество с Ходченковой было весьма приятным: "Она очень профессиональный человек с хорошим чувством юмора". Несмотря на слухи о сложном характере актрисы, Крюков подчеркнул, что их работа прошла гладко и без эксцессов.

Когда журналисты попытались узнать о детских шалостях Крюкова, он поделился воспоминаниями о своих 17 годах. В то время он мечтал получить права и с нетерпением ждал возможности сесть за руль. "Я работал оценщиком драгоценных камней, чтобы иметь возможность проводить время с девочками в кафе", — рассказал он.

Завершая разговор, Константин поделился личными новостями: у него родилась дочь, и теперь он больше времени проводит дома. "Я наслаждаюсь отцовством и меньше работаю", — признался он. По его словам, дочь похожа на маму, но он надеется, что со временем она начнет напоминать его.

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19 сентября 2024, 10:41
Светлана Ходченкова. Фото: соцсети
MK.ru✓ Надежный источник

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Ольга Бузова. Фото: соцсети / @buzova86
Александра Бортич. Фото: соцсети / @bortich
Светлана Ходченкова. Фото: соцсети / @svetlana_khodchenkova
Певица Валерия. Фото: соцсети / @valeriya

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