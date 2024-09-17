Почему Бледанс категорически отказалась становиться многодетной матерью

Эвелина Бледанс приняла решение отказаться от идеи стать многодетной матерью. В свои 55 лет она уже является матерью двоих сыновей.



Бледанс уже высказывала мысли о возможности рождения третьего ребенка с помощью экстракорпорального оплодотворения, но теперь эти планы остались в прошлом. В интервью порталу "Страсти" Эвелина поделилась своими размышлениями о материнстве. Она отметила, что когда-то думала о третьем ребенке, но теперь считает эти мысли несерьезными.

Несмотря на достижения современной медицины, позволяющей женщинам становиться матерями в любом возрасте, Бледанс пришла к выводу, что у нее уже есть все необходимое.

Интересно, что новость о возможной беременности ее ровесницы, юмористки Марины Федункив, сильно удивила актрису. "Когда я услышала о Марине, которая якобы ждет ребенка, я была поражена. Учитывая наш возраст, это действительно удивительно. Возможно, она просто поправилась", — с юмором прокомментировала ситуацию Бледанс.

Что касается ЭКО, то Эвелина не планирует прибегать к этой процедуре. Она отметила, что слышала о негативных последствиях, связанных с ЭКО, и не хочет рисковать своим здоровьем. "У меня уже есть два сына, и этого вполне достаточно. Я думала о большем количестве детей, но эти идеи остались в прошлом. На сегодняшний день у нас все есть, и нам не нужно больше", — подчеркнула актриса.