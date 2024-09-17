Почему Бледанс категорически отказалась становиться многодетной матерью

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Понедельник 16 сентября

00:06Почему Бледанс категорически отказалась становиться многодетной матерью 21:31Григорьев-Апполонов раскрыл свое истинное отношение к бывшей супруге 20:49"Так сложилась жизнь": Виктор Добронравов рассказал об отношениях с отцом и братом 18:13Осенний тест: как хорошо вы помните знаменитые стихотворения русских классиков 17:41Татьяна Брухунова поделилась интимным в день рождения мужа 16:52Ксения Бородина заявила о неизбежном: предстоит операция 16:37Федор Достоевский: грешник и развратник или гений? 16:02Покинувшая Россию Валерия воссоединилась со своим сыном 13:44Тест: угадай известную советскую книгу по первому предложению 12:33Варлей откровенно рассказала о перенесенной травме из-за жуткой травли 11:49Экскурсии, мастер-классы и кинопоказы: как прошли выходные в кинопарке "Москино" 10:33Известный продюсер объяснил тотальный провал пытавшегося создать семью Губина 09:39"Была агрессивна и не столь влиятельна": Соседов сорвал покров с личности Пугачевой 08:39"Обида у ребят осталась": Асташенок впервые озвучил причину ухода из группы "Корни" 08:08Воздержание вредно: Пугачева лично отвезла молодого фаворита за интимом к девушке в отель 06:42Зачем Анджелина Джоли носит меха в жару: найдено внятное объяснение 03:18Микки Рурку исполнилось 72 года: вспоминаем лучшие роли секс-символа с тяжелой судьбой 03:03Сальери против Моцарта: Гуськов и Добронравов разобрались в злодействе и гениальности 00:15Кардашьян выгуливала собаку Мадонны за ювелирные украшения 16:14Кто спит в одной постели с живущей без постоянных отношений Деми Мур 14:23В новом образе Брэда Питта разглядели тайное послание любовнице 12:19Тест: насколько хорошо вы помните столовые в СССР? 10:17Принцу Гарри исполнилось 40 лет: вспоминаем удивительные факты об одиозном члене королевской семьи 06:43Что смотреть после Венецианского кинофестиваля-2024: подборка лучших фильмов 03:17 66-летняя Шэрон Стоун показала фигуру в бикини вызвала ажиотаж 00:32Муж ушел к другой: как пережить разрыв и начать новую жизнь 19:22Умба: сказка на Белом море 16:37Тест: насколько хорошо вы разбираетесь в гаджетах из СССР? 14:06Принц Уильям сделал важное заявление о завершении Кейт Миддлтон курса химиотерапии 12:31Все ради детей: эти звезды шоу-бизнеса сохранили связь с бывшими после развода 10:21Погрязшую во внутренних конфликтах Седокову отправили за помощью к специалисту 06:28Принц Гарри принял решение вернуться в Великобританию 03:27Седокова после расставания с мужем заявила о новой любви 00:11Волочкова впервые в жизни совершила страшный поступок: раскаивается 21:18Тест: угадай реплику героя советского фильма в сцене с вязанием 19:49Кушанашвили резко ответил Лель после известия о судебном иске 18:34"Сижу в шоке и реву": в жизни Кудрявцевой произошла трагедия 17:31Лишившаяся дорогой квартиры Долина не пришла на заседание суда 16:03Решетова вышла на связь после сенсационного заявления о ситуации с разводом Алсу 14:01Другой человек: Кравец изменилась до неузнаваемости. 13:40Виктория Дайнеко устроила публичный скандал 13:17Исповедь молодой Музы об отношениях с 98-летним Зацепиным, необходимости свадьбы и детях 11:59Волочкова набросилась на дочь Любови Успенской: Несчастная ведьма 09:25"Исключено!": Якубович запретил своим родным смотреть и обсуждать "Поле чудес" 09:10Тарасов шокировал поклонниц своим внешним видом: конкурент Бородиной 08:44Королева разбушевалась из-за родителей новоиспеченной невестки 08:19Разведенная Алсу жестко поставила Решетову на место 06:31ТЕСТ по творчеству Корнея Чуковского: вспомните любимые произведения 03:04В синем комбинезоне, очках и панамке: Роберт Паттинсон впервые показал свою дочь 00:12Принц Гарри отказался от Меган Маркл: выбрал друзей
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Почему Бледанс категорически отказалась становиться многодетной матерью

Почему Бледанс категорически отказалась становиться многодетной матерью
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Эвелина Бледанс приняла решение отказаться от идеи стать многодетной матерью. В свои 55 лет она уже является матерью двоих сыновей.

Бледанс уже высказывала мысли о возможности рождения третьего ребенка с помощью экстракорпорального оплодотворения, но теперь эти планы остались в прошлом. В интервью порталу "Страсти" Эвелина поделилась своими размышлениями о материнстве. Она отметила, что когда-то думала о третьем ребенке, но теперь считает эти мысли несерьезными.

Несмотря на достижения современной медицины, позволяющей женщинам становиться матерями в любом возрасте, Бледанс пришла к выводу, что у нее уже есть все необходимое.

Эвелина Бледанс. Фото: Дни.ру

Интересно, что новость о возможной беременности ее ровесницы, юмористки Марины Федункив, сильно удивила актрису. "Когда я услышала о Марине, которая якобы ждет ребенка, я была поражена. Учитывая наш возраст, это действительно удивительно. Возможно, она просто поправилась", — с юмором прокомментировала ситуацию Бледанс.

Что касается ЭКО, то Эвелина не планирует прибегать к этой процедуре. Она отметила, что слышала о негативных последствиях, связанных с ЭКО, и не хочет рисковать своим здоровьем. "У меня уже есть два сына, и этого вполне достаточно. Я думала о большем количестве детей, но эти идеи остались в прошлом. На сегодняшний день у нас все есть, и нам не нужно больше", — подчеркнула актриса.

Шоу-бизнес в Telegram

17 сентября 2024, 00:06
Эвелина Бледанс. Фото: Дни.ру
Страсти✓ Надежный источник

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