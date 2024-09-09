Крутой раскрыл семейную тайну Леонтьева: Жалел об этом

Умер Александр Масляков Тесты Скандал вокруг MIA BOYKA и девочки-квадробера Игры Сонник

Топ новостей недели

"Первый раз вижу": Петросяна повергло в шок происходящее на концерте SHAMAN'a"Первый раз вижу": Петросяна повергло в шок происходящее на концерте SHAMAN'a Народная артистка Наталья Гвоздикова рассекретила точный размер скромной пенсииНародная артистка Наталья Гвоздикова рассекретила точный размер скромной пенсии Шура раскрыл неожиданную правду об опозорившейся Глюк’oZеШура раскрыл неожиданную правду об опозорившейся Глюк’oZе Необходима экспертиза: покинувшая Россию Пугачева угодила в громкий скандалНеобходима экспертиза: покинувшая Россию Пугачева угодила в громкий скандал

Лента новостей

Понедельник 9 сентября

13:51 Группа компаний "ЛитРес" объявила лонг-лист литературной премии "Электронная буква" 13:18Крутой раскрыл семейную тайну Леонтьева: Жалел об этом 12:43Победителями розыгрышей программы "Миллион призов" стали более 1,7 млн москвичей 10:36Успенская тяжело переживает известие о несчастном случае с дочерью 09:39Киркоров признался в ошибке, за которую расплачивается всю жизнь 08:54Особняк, парк элитных авто, квартира в центре столицы и главное детище: что оставил после себя Александр Масляков 06:28Адаму Сэндлеру исполнилось 58 лет: вспоминаем 5 лучших фильмов в карьере актера 00:17Куда полететь осенью: советы профессионала 21:13Косметолог раскрыла секрет идеальной внешности Алсу 19:36Умер руководитель КВН Александр Масляков 19:11Последний розыгрыш программы "Миллион призов" пройдет 9 сентября 18:16Без зубрежки: топ советов, которые помогут прийти на контрольную во всеоружии 14:31Каким будет торжество в честь 40-летия Принца Гарри: королевские эксперты дали прогноз 13:53Победители "Миллиона призов" пожертвовали 32 миллиона рублей на благотворительность 12:12Более 1,5 миллиона человек победили в двух розыгрышах программы "Миллион призов" 10:22Кинопарк "Москино" станет самом большой в мире площадкой для натурных съемок 09:47Стало известно, почему сын Баскова не общается с ним: Ему навязали обиду 06:25Тест: вспомните имена и клички героев советских мультиков 03:18Состояние здоровья Карла III может быть хуже, чем официально заявляется 00:099 практических способов выражения любви к себе 21:17Как восстановить себя, если больше нет сил: 4 простые практики для снятия напряжения, которые можно делать дома 18:27Польза массажа при похудении 16:55В выборах депутатов в Москве приняли участие почти 2,5 миллиона человек 15:22Мир удивлен: вот кого безоговорочно слушается королевское семейство 14:32Путин и Собянин открыли первый участок Троицкой линии метро 14:16Владимир Путин и Сергей Собянин открыли московский кинокластер 12:35Помолодевшую 68-летнюю Долину перепутали с ее дочерью 12:16Определены победители первого розыгрыша программы "Миллион призов" 12:09Борющийся с лишним весом сын Сафронова кардинально изменился после жуткой травли 11:28Михаил Мишустин проголосовал на выборах в Москве в онлайн-формате 10:00Более 2 млн человек приняли участие в голосовании за депутатов в Москве 09:43Второй день голосования на выборах в Москве начался штатно 09:03Сложный ТЕСТ: Найди синонимы к этим словам 06:42Режиссеру Дарио Ардженто исполнилось 84 года: вспоминаем 5 лучших фильмов мастера 03:19Раскрыто содержание душераздирающего письма Кейт Миддлтон – что она рассказала? 00:06В чем заключается психология женского обаяния и как быть привлекательной? 20:46В Общественном штабе подвели итоги первого дня выборов в Мосгордуму 20:27"Операции не было": Киркоров раскрыл правду о своем состоянии 19:44Владимир Путин воспользовался онлайн-голосованием на выборах в Мосгордуму 19:14Поклонники Игоря Николаева бьют тревогу: остался вдвоем с дочерью 19:06Первых победителей программы "Миллион призов" определят 7 сентября 18:16Стало известно, что будет с Алсу после развода 17:38Разъехавшихся по миру Пугачеву с Галкиным* хотят лишить родительских прав 17:00Собянин воспользовался системой электронного голосования на выборах в МГД 16:51Общественный штаб: DDOS-атаки не оказали влияния на ход голосования в Москве 16:37Дмитрий Медведев проголосовал на выборах депутатов Мосгордумы 16:03Мария Погребняк родила четвертого ребенка: Врачи в шоке 14:28Тест: угадайте название популярного советского журнала по обложке 13:39"След на моей психике": измотанная Решетова решилась на отчаянный шаг 12:56В голосовании за депутатов в Москве приняли участие уже более 1 млн человек
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Крутой раскрыл семейную тайну Леонтьева: Жалел об этом

Крутой раскрыл семейную тайну Леонтьева: Жалел об этом
305

Валерий Леонтьев совершил одну ошибку, о которой до сих пор вспоминает с сожалением.

Валерий Леонтьев уже давно живет на две страны и в Россию приезжает преимущественно по работе. Хотя совсем недавно ходили слухи, что он решил закончить концертную деятельность, певец все же продолжает соглашаться на частные мероприятия.

Но в пору своего творческого становления исполнитель хита " Маргарита" совершил одну серьезную ошибку, о которой не раз вспоминал с сожалением. Семейную тайну Леонтьева раскрыл Игорь Крутой. Он рассказал, что однажды исполнитель отказал в помощи своему отцу, обратившемуся к нему за помощью.

Во время гастролей в дверь номера артиста постучали – на пороге стоял незнакомый мужчина, который представился его отцом.

"В ответ Валерий Леонтьев сказал ему что-то нелицеприятное и захлопнул перед носом дверь. А потом жалел об этом", — поделился Игорь Крутой чужой тайной в одном из ток-шоу.

Кстати, поклонники до сих пор спорят, кто является отцом Леонтьева. Есть данные, что родитель певца был оленеводом и лечил животных. Но сам исполнитель не афишировал детали своего детства, даже место рождения артиста точно неизвестно.

В биографии Валерия есть данные, что его предок родом из Архангельской области, а мама — украинка. Кроме позднего ребенка, коим являлся Леонтьев, родители воспитывали его старшую сестру Майю. Журналисты писали, что артист принадлежит к мансийским корням, но он сам нередко подчеркивал, что гордится русско-украинскими корнями.

Поговаривали также, что "Казанову" отечественной эстрады воспитывали бабушка с дедушкой, а родители бросили его еще в детстве. Отца он так и не узнал, а мать строила свою личную жизнь. Но сестра певца эту информацию опровергла.

В этом году Леонтьев отметил свое 75-летие, но шумного торжества устраивать не стал. Он приехал в Россию и провел время с родными и близкими. Именно тогда заподозрили, что карьере звезды отечественного эстрады пришел конец.

Телеграм канал

9 сентября 2024, 13:18
Валерий Леонтьев. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
"Секрет на миллион"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

У Крутого – ОГРОМНЫЙ, у Леонтьева – КОРОТЫШ: какие у звезд списки друзей в соцсети / СМОТРИМ и СРАВНИВАЕМ

Виталина Цымбалюк-Романовская. Павел Кашаев/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Игорь Крутой. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/ www.globallookpress.com
Валерий Леонтьев. Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Юлия Михалкова. Фото: Вконтакте / Юлия Михалкова
Ольга Бузова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Юлия Михалкова. Фото: Вконтакте / Юлия Михалкова

По теме

Стала известна неожиданная причина Пугачевой исполнять суперхит "Паромщик"

Цветущего и стильного Леонтьева неожиданно заметили в отеле города Кирова
Валерий Яковлевич Леонтьев

Валерий Яковлевич Леонтьев певец

Успенская тяжело переживает известие о несчастном случае с дочерью

Успенская тяжело переживает известие о несчастном случае с дочерью
Любовь Успенская слегла на фоне сообщения о происшествии с наследницей. Недавно Любовь Успенская поделилась с журналистами, что проживает не лучшие времена в своей жизни.

Киркоров признался в ошибке, за которую расплачивается всю жизнь

Киркоров признался в ошибке, за которую расплачивается всю жизнь
Филипп Киркоров разоткровенничался перед журналистами. Все знают, что раньше Филипп Киркоров не очень-то почитал братию журналистов.

Особняк, парк элитных авто, квартира в центре столицы и главное детище: что оставил после себя Александр Масляков

Особняк, парк элитных авто, квартира в центре столицы и главное детище: что оставил после себя Александр Масляков
Поклонники "КВН" скорбят об уходе ведущего программы 83-летнего Александра Маслякова. Накануне ушел из жизни ведущий КВН Александр Масляков.

Адаму Сэндлеру исполнилось 58 лет: вспоминаем 5 лучших фильмов в карьере актера

Адаму Сэндлеру исполнилось 58 лет: вспоминаем 5 лучших фильмов в карьере актера
Адам Сэндлер – один из самых узнаваемых комедийных актеров Голливуда. 9 сентября артист отмечает свой 58-й день рождения. За свою карьеру, начавшуюся 43 года назад с эпизода в "Шоу Косби", он стал настоящей иконой комедии.

Куда полететь осенью: советы профессионала

Куда полететь осенью: советы профессионала
Travel-эксперт Тариел Гажиенко делится с читателями, где можно отдохнуть в осенний период. Осень считается не самым лучшим сезоном для отпуска.

Выбор читателей

08/09ВскСостояние здоровья Карла III может быть хуже, чем официально заявляется 08/09ВскУмер руководитель КВН Александр Масляков 07/09СбтМир удивлен: вот кого безоговорочно слушается королевское семейство 08/09ВскСтало известно, почему сын Баскова не общается с ним: Ему навязали обиду 07/09СбтКак восстановить себя, если больше нет сил: 4 простые практики для снятия напряжения, которые можно делать дома 08/09ВскКаким будет торжество в честь 40-летия Принца Гарри: королевские эксперты дали прогноз