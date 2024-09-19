70-летняя певица и композитор Ирина Грибулина ответила на вопрос о пятом браке с молодым

Ирина Грибулина уже четырежды была замужем. Но очередное, уже пятое по счету замужество, пока не планирует. "Я, конечно, очень люблю мужчин, но еще больше ценю свободу, творчество, радость жизни, – пояснила она. – Хотя, если найдется достойный, то почему и не поставить еще один штамп?!"
Ирина Евгеньевна признается, что ей сейчас очень хорошо и комфортно. "У меня талантливая красивая дочь (актриса Анастасия Грибулина – Прим. ред.), которая помогает вести быт, – пояснила певица. – Но у меня есть много знакомых мужчин, которые всегда готовы прийти на помощь. Я не нахожусь сегодня в поиске спутника жизни, а ищу новые темы, мелодии, рифмы, друзей, концерты. Это важнее.
А мужики сами меня ищут – я устала отбиваться от поклонников и предложение".
При этом стоит заметить, что у 70-летней Грибулиной, вопреки моде в шоу-бизнесе, никогда не было мужей моложе ее самой. "Я не пристрастна к молодым мужьям, – улыбается она. – Зато все мои мужья, за исключением одного, были хорошими и достойными людьми. Надо иметь мудрость и ум, чтобы после развода сохранить хорошие отношения. И все мои бывшие, кроме того одного, остаются моими друзьями. Один развод был для меня очень тяжелым. А с остальными мы хорошо расстались".