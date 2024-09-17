"Мутки в стиле 90-х": Дакота сообщила о столкновении с аферистами

Рита Дакота чуть не стала жертвой мошенничества на Бали. Это случилось когда певица решила приобрести виллу на этом экзотическом курорте.



Знаменитость рассказала о своей неприятной ситуации в социальных сетях, где поделилась подробностями инцидента. Вместе с супругом Федором Белогаем Рита планировала строительство виллы в живописной зеленой зоне, однако вскоре выяснилось, что это нарушает местные законы.

Артистка столкнулась с аферистом, который обещал вернуть ей залог в ближайший понедельник, но его намерения вызывали серьезные сомнения. Дакота призналась, что больше не намерена быть "принимающей и мудрой" в подобных ситуациях, подчеркивая, что эпоха терпимости к обману для нее закончилась.

Певица заявила, что готова обратиться в правоохранительные органы и предоставить все необходимые документы, чтобы привлечь внимание к этому незаконному бизнесу. Она подчеркнула, что не собирается оставлять без внимания действия мошенников, которые пытаются воспользоваться доверчивостью людей. "Я подключу все инстанции и СМИ, чтобы рассказать о том, что происходит на Бали с некоторыми аферистами", — отметила Рита.

Дакота осознает важность защиты окружающей среды и законности в вопросах недвижимости на Бали. Она считает, что подобные "мутки в стиле 90-х" не должны оставаться безнаказанными и должны быть пресечены. Это заявление вызвало широкий отклик у ее подписчиков, многие из которых поддержали певицу в ее решении бороться с мошенничеством.

Рита Дакота всегда была известна своей активной позицией и стремлением защищать свои права. Этот случай стал еще одним подтверждением того, что артистка не боится выступать против несправедливости и готова отстаивать свои интересы. Важно отметить, что такие ситуации могут произойти с любым, и осведомленность о рисках при покупке недвижимости за границей может помочь избежать неприятностей.