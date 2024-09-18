Держались за руки и были счастливы: Лопес и Аффлека застукали вместе после расставания

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Вторник 17 сентября

00:12Держались за руки и были счастливы: Лопес и Аффлека застукали вместе после расставания 20:5043-летний Алексей Чадов стал отцом во второй раз 19:40Поклонники беспокоятся: у мужа Королевой появилась длинноногая муза 18:59Жена иноагента Пугачева рассказала о своих ценностях в швейцарском банке 18:16Недавно ставшего отцом Аршавина снова окольцевали? 16:55Поразительно похожий на маму сын Жанны Фриске дебютировал в кино 16:31Фаворит Пугачевой выдал причину ее размолвки с Киркоровым 15:44"Пожалуйста, не разводитесь": Сергей Жуков раскрыл правду о взаимоотношениях в семье 15:17 В "Олимпийском" откроется водный комплекс с 15 бассейнами – Мэр Москвы 14:50Собянин поздравил депутатов Мосгордумы восьмого созыва с вступлением в должность 14:46Тест: угадай культовый советский фильм по живописному кадру с природой 12:19Получивший жуткую травму во время работы Нагиев отказался покидать сцену 11:03Свободолюбивая Гузеева беспардонно нарушила запрет Первого канала 09:30"Были на грани развода": откровения "фабриканта" Асташенка о взрослой жене и дочери 09:19Модные бутики и дорогие рестораны: как Бородина балует младшую дочь 06:19"Мутки в стиле 90-х": Дакота сообщила о столкновении с аферистами 03:43Никто не пришел: друзья принца Гарри забыли о его юбилее 00:06Почему Бледанс категорически отказалась становиться многодетной матерью 21:31Григорьев-Апполонов раскрыл свое истинное отношение к бывшей супруге 20:49"Так сложилась жизнь": Виктор Добронравов рассказал об отношениях с отцом и братом 18:13Осенний тест: как хорошо вы помните знаменитые стихотворения русских классиков 17:41Татьяна Брухунова поделилась интимным в день рождения мужа 16:52Ксения Бородина заявила о неизбежном: предстоит операция 16:37Федор Достоевский: грешник и развратник или гений? 16:02Покинувшая Россию Валерия воссоединилась со своим сыном 13:44Тест: угадай известную советскую книгу по первому предложению 12:33Варлей откровенно рассказала о перенесенной травме из-за жуткой травли 11:49Экскурсии, мастер-классы и кинопоказы: как прошли выходные в кинопарке "Москино" 10:33Известный продюсер объяснил тотальный провал пытавшегося создать семью Губина 09:39"Была агрессивна и не столь влиятельна": Соседов сорвал покров с личности Пугачевой 08:39"Обида у ребят осталась": Асташенок впервые озвучил причину ухода из группы "Корни" 08:08Воздержание вредно: Пугачева лично отвезла молодого фаворита за интимом к девушке в отель 06:42Зачем Анджелина Джоли носит меха в жару: найдено внятное объяснение 03:18Микки Рурку исполнилось 72 года: вспоминаем лучшие роли секс-символа с тяжелой судьбой 03:03Сальери против Моцарта: Гуськов и Добронравов разобрались в злодействе и гениальности 00:15Кардашьян выгуливала собаку Мадонны за ювелирные украшения 16:14Кто спит в одной постели с живущей без постоянных отношений Деми Мур 14:23В новом образе Брэда Питта разглядели тайное послание любовнице 12:19Тест: насколько хорошо вы помните столовые в СССР? 10:17Принцу Гарри исполнилось 40 лет: вспоминаем удивительные факты об одиозном члене королевской семьи 06:43Что смотреть после Венецианского кинофестиваля-2024: подборка лучших фильмов 03:17 66-летняя Шэрон Стоун показала фигуру в бикини вызвала ажиотаж 00:32Муж ушел к другой: как пережить разрыв и начать новую жизнь 19:22Умба: сказка на Белом море 16:37Тест: насколько хорошо вы разбираетесь в гаджетах из СССР? 14:06Принц Уильям сделал важное заявление о завершении Кейт Миддлтон курса химиотерапии 12:31Все ради детей: эти звезды шоу-бизнеса сохранили связь с бывшими после развода 10:21Погрязшую во внутренних конфликтах Седокову отправили за помощью к специалисту 06:28Принц Гарри принял решение вернуться в Великобританию 03:27Седокова после расставания с мужем заявила о новой любви
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Держались за руки и были счастливы: Лопес и Аффлека застукали вместе после расставания

Держались за руки и были счастливы: Лопес и Аффлека застукали вместе после расставания
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Слухи о воссоединении Бена Аффлека и Дженнифер Лопес привлекли внимание общественности. Пара якобы решила сохранить отношения ради своих детей.

Папарацци "поймали" звездную пару во время семейного обеда в Беверли-Хиллз, где они выглядели счастливыми: держались за руки и обменивались нежными поцелуями, в то время как их дети сидели за отдельным столиком.

Однако, по словам анонимного источника, ситуация не так проста, как может показаться на первый взгляд. "Они действительно встретились для того, чтобы дети могли пообщаться и провести время вместе. Дженнифер старается наладить контакт с Беном, но при этом они продолжают двигаться к разводу", — отметил инсайдер.

Согласно информации от другого источника, Аффлек и Лопес сейчас занимаются решением финансовых вопросов, связанных с их расставанием. Несмотря на сложную ситуацию, им удается делать это без лишних конфликтов и скандалов. Это говорит о том, что хотя бы в вопросах, касающихся детей и финансов, они могут находить общий язык.

Напомним, что 20 августа Лопес подала на развод с Аффлеком, указав дату расставания — 26 апреля 2024 года. Причиной разрыва стали "непримиримые противоречия", что подтверждает слухи о том, что между супругами возникли серьезные разногласия.

Примечательно, что после новостей о разводе Бена Аффлека заметили целующим жену своего лучшего друга. Это лишь добавляет масла в огонь спекуляций о его личной жизни и о том, как он справляется с расставанием с Лопес.

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18 сентября 2024, 00:12
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Фото: Kristin Callahan/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Фото: Supplied by FilmStills.net/www.FilmStills.net/www.globallookpress.com
Фото: Armando Gallo/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Фото: STX Entertainment/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com

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