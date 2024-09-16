Ксения Бородина заявила о неизбежном: предстоит операция

Ксения Бородина поделилась своей бедой с подписчиками.

Телеведущая Ксения Бородина ежегодно проводит полный чек-ап своего организма. Такая процедура наравне с диспансеризацией помогает вовремя выявить недуг и начать скорейшее лечение.

Так, судя по всему, случилось со знаменитостью, которая показала поклонникам фото из клиники. Она пришла на обследование. Ничего не предвещало беды, но, как оказалось, Бородина нуждается в срочной операции.

На снимке, который звезда опубликовала в соцсети, она закрывает глаза салфетками.

"Пришла на чек-ап, я его делаю каждый год, а меня отправили на операцию...", – заявила о неизбежном Ксения Бородина.

Подписчики звезды сделали вывод, что Ксении предстоит операция с глазами. Но это, впрочем, пока доподлинно неизвестно.

Напомним, в этом году экс-ведущая телепроекта "Дом-2" обрела свою любовь. Она познакомилась с Николаем Сердюковым на шоу "Последний герой", который впервые снимался в России. По словам Бородиной, она счастлива, как никогда.

В последнее время в ее личном блоге преобладали романтические фото, да и в целом атмосфера напоминала вечный день святого Валентина, по мнению ее поклонников. Теперь же фанаты искренне переживают и надеются на скорейшее выздоровление знаменитости, которая только недавно обрела свое женское счастье.