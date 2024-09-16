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Федор Достоевский: грешник и развратник или гений?

Федор Достоевский: грешник и развратник или гений?
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Феликс Грозданов

Феликс Грозданов

 Журналист, писатель, кандидат филологических наук, лауреат премии "Светский журналист года".

Мало какой гений может похвастаться удачной личной жизнью. Возможно, это своеобразная расплата за дар, который дается свыше. Взять хотя бы Федора Достоевского, которого все знают как философа, публициста и одного из самых читаемый писателей в мире. Он давно стал памятником в прямом и переносном смысле. И обсуждать пороки и грехи уже как бы не очень корректно. Но все-таки если знать, каким Достоевский был мужем, то на многое в его романах, думаю, уже и посмотришь иначе.

Повод поговорить о Федоре Достоевском сейчас есть – в сентябре 1834 года он с братом поступил в пансион Лаврентия Чермака на Новой Басманной улице Москвы.

Именно там у него впервые случится приступ падучей, как тогда называли эпилепсию. Это хроническое неврологическое заболевание, проявляющееся в возникновении судорожных приступов, позже помешает его счастливой супружеской жизни. Федор Достоевский попросту скрыл от своей первой жены Марии Констант, что у него бывает падучая. И в первую же брачную ночь с будущим гением русской литературы случился эпилептический припадок. Бьющееся в конвульсиях тело, пена, текущая из уголков рта, отвратили Марию от супруга.

Да тяжело было ей выносить гиперсексуальность писателя, его садомазохистские наклонности. "Не отправляйте меня больше с этим господином, мадам! – умоляла хозяйку борделя мадам Безови одна из жриц любви, к которой ходил Достоевский. – Он извращенец!"

Да, Достоевский с юности ходил в публичные дома, поскольку комплексовал из-за своей неказистой внешности. А в борделях мог реализовать сокровенные и часто непристойные желания. В письме брату он пишет: "Минушки, Кларушки, Марианны и т. п. похорошели донельзя, но стоят страшных денег. На днях Тургенев и Белинский разбранили меня в прах за беспорядочную жизнь".

С женой под одной крышей Федор Михайлович прожил недолго – они разъехались не только по разным городам, но и странам. И у писателя, который официально оставался семейный человеком, то и дело завязывались многочисленные романы на стороне. А за очередной своей возлюбленной Аполлинарией Сусловой, которая была на 20 лет моложе, он даже поехал за границу, пока законная жена умирала дома от туберкулеза. "Она любила меня беспредельно, но мы не жили с ней счастливо…", – позже напишет классик. – Чем несчастнее были, тем более привязывались друг другу".

Но в полной мере эротические фантазии автор "Идиота" смог реализовать лишь с Анной Сниткиной, ставшей его второй женой и матерью детей. Достоевский писал, что "Аня сняла с него бремя вины" – с ней он перестал себя чувствовать развратником и грешником. Ведь из жены он смог воспитать подругу для воплощения самых безумных фантазий.

Жаль, правда, что интимную переписку с великим мужем – а Достоевского она пережила на 30 лет! – вдова перед смертью уничтожила. Осталась лишь одна записка от сластолюбивого автора "Бесов": "Целую пять пальчиков на твоей ножке, целую ножку и пяточку, поминутно, взасос. Особенно люблю то, про что сказано «и предметом сим прелестным упоен и восхищен"

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