"Так сложилась жизнь": Виктор Добронравов рассказал об отношениях с отцом и братом

В Благовещенске продолжается Международный фестиваль театра и кино "Амурская осень". Его организаторами выступают правительство Амурской области и ООО "Год кино" при поддержке Министерства культуры России, Президентского фонда культурных инициатив и компании "Сибур". Одно из важнейших его событий – приезд московского драматического театра имени Евг. Вахтангова. С исполнителем роли Моцарта в спектакле "Амадей" Виктором Добронравовым поговорил корреспондент "Дни.ру".



В этом году Виктор Добронравов отмечает юбилей – двадцать лет назад он окончил Щукинский театральный институт и поступил в прославленную труппу Вахтанговского театра. Сегодня он – один из ведущих актеров там. На спектаклях с ним всегда аншлаги.

"Я не просто изменился за эти годы, но стал другим человеком, – признался актер "Дни.ру". – Когда я пришел в театр, мне был 21 год. А сейчас – 41. Ведь пришел в театр юнцом, у которого не было ни семьи, ни детей (сегодня у него растут две дочери, – Прим. ред.), ни собаки. Все это накладывает свои обязательства – ты становишься более ответственным, опытным и серьезным. Увеличение жизненного багажа сказалось и на глубине ролей, которые я играю".

При этом никакого другого выбора жизненного пути у Виктора Добронравова, рожденного в семье знаменитого актера театра и кино Федора Добронравова, кажется, не было. "Папа, конечно, меня отговаривал от того, чтобы идти в актеры, – признается Виктор Федорович. – Но так сложилась жизнь. Ведь я с детства свободное время проводил в театре, сидел на репетициях и знал все спектакли наизусть. Я могу хорошо говорить, танцевать – словом, для актерства были все предпосылки".

Единственное, он думал, что будет служить в театре "Сатирикон", где с 1990 по 2003 годы в труппе состоял его отец и в котором Виктор вырос. "Но во время распределения ко мне подошел мой мастер Евгений Князев и пригласил в театр имени Вахтангова, где все мэтры меня хорошо приняли", – вспомнил артист.

А сегодня мнение отца – Федора Добронравова и младшего брата – Ивана Добронравова для Виктора Добронравова важнее субъективных оценок критиков.

"Я их жду всегда в театре, более того, первыми двумя зрителями спектакля "Амадей", который мы привезли в Благовещенск, были именно папа и Ваня", – улыбается он.