Хилькевич в третий раз стала мамой и показала ребенка

В апреле поклонники Анны Хилькевич с радостью узнали о том, что актриса ожидает третьего ребенка. Сегодня же стало известно, что Анна родила дочь.



Артистка поделилась трогательными моментами, отметив, что роды были «интересными», но всё прошло благополучно. "В этот день, когда над нашей планетой воцарилось полнолуние, а завтра произойдет лунное затмение, у нас родилась наша малютка. Роды были непростыми, но главное, что всё закончилось хорошо. Я обязательно расскажу все подробности позже", — написала она.

Актриса выразила свою благодарность подписчикам за поддержку и призналась, что в процессе родов читала их комментарии, что помогло ей справиться с волнением. Анна всегда мечтала о большой семье. В одном из интервью она говорила, что не собирается останавливаться на двух детях и стремится к многодетности. При этом она подчеркивала, что к каждому ребенку пара подходит с большой ответственностью. Её супруг всегда поддерживал её и давал время на восстановление после родов.

"Я сама не верю, но мы ждем третьего ребенка! Наша семья станет многодетной. Скрывать это уже невозможно — хочется поделиться радостью", — делилась актриса. Важно отметить, что Анна не спешила становиться мамой: первого ребенка она родила в 28 лет, второго — через три года, и только сейчас, в 37 лет, решилась на третьего.

Тем не менее, жизнь многодетной матери не всегда бывает легкой. Анна откровенно признается, что иногда ее одолевают депрессивные мысли из-за сложности совмещения карьеры и материнства. "Я полночи проплакала, и это не первый раз. Возможно, это гормоны, но я начала читать книгу о работе с депрессией", — делилась она своими переживаниями.