Хилькевич в третий раз стала мамой и показала ребенка

Артистка поделилась трогательными моментами, отметив, что роды были «интересными», но всё прошло благополучно. "В этот день, когда над нашей планетой воцарилось полнолуние, а завтра произойдет лунное затмение, у нас родилась наша малютка. Роды были непростыми, но главное, что всё закончилось хорошо. Я обязательно расскажу все подробности позже", — написала она.
Актриса выразила свою благодарность подписчикам за поддержку и призналась, что в процессе родов читала их комментарии, что помогло ей справиться с волнением. Анна всегда мечтала о большой семье. В одном из интервью она говорила, что не собирается останавливаться на двух детях и стремится к многодетности. При этом она подчеркивала, что к каждому ребенку пара подходит с большой ответственностью. Её супруг всегда поддерживал её и давал время на восстановление после родов.
"Я сама не верю, но мы ждем третьего ребенка! Наша семья станет многодетной. Скрывать это уже невозможно — хочется поделиться радостью", — делилась актриса. Важно отметить, что Анна не спешила становиться мамой: первого ребенка она родила в 28 лет, второго — через три года, и только сейчас, в 37 лет, решилась на третьего.
Тем не менее, жизнь многодетной матери не всегда бывает легкой. Анна откровенно признается, что иногда ее одолевают депрессивные мысли из-за сложности совмещения карьеры и материнства. "Я полночи проплакала, и это не первый раз. Возможно, это гормоны, но я начала читать книгу о работе с депрессией", — делилась она своими переживаниями.