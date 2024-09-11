Страшно: съеденный раком 82-летний Масляков выглядит в гробу высохшим стариком

В концертном зале "Планета КВН" начинается церемония прощания с Александром Масляковым. Среди тех, кто пришел отдать почести покойному, дрессировщики Эдгард и Аскольд Запашные, звезда Comedy Woman и капитан команды "Четыре татарина" Екатерина Скулкина, медиаменеджер Константин Эрнст, телеведущий Леонид Якубович... Корреспондент "Дни.ру" тоже подошел к гробу с легендарным ведущим.

Причиной ухода из жизни Александра Маслякова стал неоперабельный рак легких. Увы, опухоль, обнаружили слишком поздно... Последние дни ему оказывали паллиативную помощь в одной из столичных клиник.

Говорят, что Масляков практически не говорил и был прикован к постели. За время страшного недуга он очень сильно похудел и поэтому в гробу выглядит как высохший старичок. В покойном трудно узнать того цветущего мужчину, которым он был на телеэкране. Как это страшно!..

Как рассказал "Дни.ру" онколог, у большинства больных со злокачественными опухолями на поздних стадиях заметно снижается вес. Научно это явление онкологи называют кахексией. Причина – изменения в обмене веществ, замедление синтеза белков и ускорение их расщепления. Раковые клетки требуют много энергии, что приводит к увеличению расхода калорий организмом. К тому же у Маслякова был снижен аппетит из-за токсического действия опухоли и противоопухолевых методов лечения.

Александр Масляков будет похоронен на самом престижном кладбище столице – Новодевичьем. "Соседкой" по месту вечного упокоения легендарного ведущего станет актриса театра и кино Элина Быстрицкая.