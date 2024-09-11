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Среда 11 сентября

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Страшно: съеденный раком 82-летний Масляков выглядит в гробу высохшим стариком

Страшно: съеденный раком 82-летний Масляков выглядит в гробу высохшим стариком
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В концертном зале "Планета КВН" начинается церемония прощания с Александром Масляковым. Среди тех, кто пришел отдать почести покойному, дрессировщики Эдгард и Аскольд Запашные, звезда Comedy Woman и капитан команды "Четыре татарина" Екатерина Скулкина, медиаменеджер Константин Эрнст, телеведущий Леонид Якубович... Корреспондент "Дни.ру" тоже подошел к гробу с легендарным ведущим.

Причиной ухода из жизни Александра Маслякова стал неоперабельный рак легких. Увы, опухоль, обнаружили слишком поздно... Последние дни ему оказывали паллиативную помощь в одной из столичных клиник.

Говорят, что Масляков практически не говорил и был прикован к постели. За время страшного недуга он очень сильно похудел и поэтому в гробу выглядит как высохший старичок. В покойном трудно узнать того цветущего мужчину, которым он был на телеэкране. Как это страшно!..

Как рассказал "Дни.ру" онколог, у большинства больных со злокачественными опухолями на поздних стадиях заметно снижается вес. Научно это явление онкологи называют кахексией. Причина – изменения в обмене веществ, замедление синтеза белков и ускорение их расщепления. Раковые клетки требуют много энергии, что приводит к увеличению расхода калорий организмом. К тому же у Маслякова был снижен аппетит из-за токсического действия опухоли и противоопухолевых методов лечения.

Александр Масляков будет похоронен на самом престижном кладбище столице – Новодевичьем. "Соседкой" по месту вечного упокоения легендарного ведущего станет актриса театра и кино Элина Быстрицкая.

Шоу-бизнес в Telegram

11 сентября 2024, 10:28
Фото: скриншот из программы КВН (Первый канал)
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

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Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
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