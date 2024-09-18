Вопрос на 5 миллионов: Жуков атаковал наживающегося на его наследии двойника

Сергей Жуков решил подать в суд на своего двойника, Андрея Белянина. Певец требует взыскать с самозванца пять миллионов рублей.



Причиной конфликта стало то, что Белянин активно выступает с трибьют-шоу, в котором он не только исполняет хиты "Руки Вверх!", но и копирует стиль Жукова, включая его манеру поведения на сцене. По данным телеграм-канала Mash, такие действия не оставили певцу выбора, и он решился на юридические меры.

Согласно заявлению PR-директора Сергея, эта ситуация не нова. В 2022 году уже имел место судебный процесс, в ходе которого двойнику было запрещено использовать товарные знаки и интеллектуальную собственность группы на своем сайте. Однако это решение не остановило Белянина. Он нашел способ обойти запрет, изменив название своего шоу с "Трибьют Руки Вверх" на "NE Руки Вверх". Этот шаг вызвал возмущение у Жукова, который считает, что на его имени зарабатывают деньги без его согласия.

Сергей Жуков подчеркивал, что подобные действия наносят ущерб его репутации и финансовым интересам. Он уверен, что каждый артист должен иметь право на защиту своего бренда и интеллектуальной собственности. В связи с этим он намерен настойчиво добиваться справедливости через суд.

Интересно, что данный случай не единственный в мире шоу-бизнеса. Ранее певица Катя Лель также объявила о своем намерении подать иск к ведущему Отару Кушанашвили на сумму 6,5 миллиона рублей. В свою очередь, Сергей Зверев столкнулся с угрозой судебного разбирательства от автора популярного хита "Матушка-Земля".