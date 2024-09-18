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Среда 18 сентября

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Как сегодня выглядит могила "дяди Володи" Ухина из "Спокойной ночи, малыши!"

Как сегодня выглядит могила "дяди Володи" Ухина из "Спокойной ночи, малыши!"
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Программа "Спокойной ночи, малыши!" отмечает юбилей – она впервые вышла в эфире 60 лет назад. Корреспондент "Дни.ру" побывал на могиле первого ведущего этой любимой детворой всей страны передачи – "Дяди Володи" Ухина.

Владимир Ухин проработал в легендарной передаче 31 год и стал ее символом. Хотя в разные годы он вел также и другие программы Центрального телевидения – "Сельский час", "Веселые нотки", "Клуб кинопутешественников"...

В конце 1990-х годов здоровье начало подводить знаменитого теледиктора. Он перенес два инсульта и решил оставить работу на сцене и в кадре из-за плохого самочувствия и ухудшения памяти. А 12 апреля 2012 года после третьего инсульта сердце Заслуженного диктора Центрального телевидения и Заслуженного артиста России остановилось...

Умершего на 82-м году жизни "дядю Володю" с почестями похоронили на Актерской аллее самого престижного кладбища столицы – Троекуровского. Тут покоятся Вера Глаголева, Николай Караченцов, Борис Моисеев, Валентин Юдашкин, Юлия Началова... А его могила соседствуют с захоронениями драматурга Михаила Рощина и пианиста Николая Петрова, ушедшими из жизни чуть раньше.

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

Родные Ухина через год поставили красивый дорогой черный гранитный памятник. Телеведущий запечатлен на нем в окружении персонажей "Спокойной ночи, малыши!" – Каркуши и Степашки. По бокам стоят лавки, где можно присесть и почтить светлую память "дяди Володи", помолиться за упокой его души...

Могила Ухина всегда ухоженная – за ней тщательно следят вдова Наталья и сын Иван. А цветы там – лучшее свидетельство народной памяти и благодарности.

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18 сентября 2024, 08:21
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Как выглядит могила похороненного вне кладбища композитора Тихона Хренникова

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

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