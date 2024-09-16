Григорьев-Апполонов раскрыл свое истинное отношение к бывшей супруге

Андрей Григорьев-Апполонов поделился с журналистами подробностями личной жизни.

Певец Андрей Григорьев-Апполонов, известный как "Рыжий" из группы "Иванушки International", раскрыл свое истинное отношение к супруге в разговоре с журналистами. Он признался, что носил свою жену на руках и заявил, что каждый мужчина должен воспринимать супругу как богиню.

Григорьев-Апполонов 16 лет был женат на Марине Банковой. Пара рассталась в 2019 году. Младший сын четы отбыл с мамой в Северную столицу, а старший Иван предпочел остаться с отцом из-за нежелания менять школу.

Исполнитель хита "Тополиный пух" признавался, что не сильно контролировал жизнь отпрыска. Однако наследник певца не нуждался в контроле. Он серьезно относился к учебе и даже редкое появление отца в доме не могло сказаться на качестве его обучения.

В целом, знаменитый родитель рассказывал, что его с сыном связывают дружеские и достаточно теплые отношения. Кроме того, Иван очень скромен в материальных запросах, отлично воспитан и неприхотлив в быту. Они спокойно могли позволить себе заказать еду с доставкой, не напрягая себя готовкой.

Сейчас Ваня уже студент МГИМО, у него есть девушка, но пока он не торопится со свадьбой. Григорьев-Апполонов запретил сыну жениться раньше 30 лет, как рассказывал певец в одном из интервью.