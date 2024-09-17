43-летний Алексей Чадов стал отцом во второй раз

Алексей Чадов сообщил о пополнении в семье.

Поклонники Алексея Чадова ликуют и торопятся поздравить счастливых родителей. Сегодня 43-летний актер сообщил о том, что стал отцом во второй раз. В браке с Лейсан Галимовой у него родилась дочь. Артист не стал скрывать имя девочки и поделился им с фанатами. Малышку назвали Айя.

Напомним, первого ребенка Алексею подарила его бывшая супруга Агния Дитковските. Они развелись, но продолжают поддерживать дружеские отношения ради 10-летнего сына Федора. Актер рассказывал, что часто берет мальчика с собой на важные мероприятия или съемки. Им интересно вместе, и он не стесняется рассказывать сыну о своей любви.

После разрыва с Агнией артист познакомился с моделью Лейсан, они поженились в прошлом году. Праздник прошел в закрытом формате. Были приглашены только родные, даже близкие друзья не знали о торжестве. О беременности звезды тоже не стали объявлять. Избранница Чадова лишь появилась на снимке с небольшим животиком. Это произошло в июне. Позже Чадов рассказал, как протекает беременность жены. Он поделился с фанатами, что его супруга чувствует себя прекрасно и передает всем привет.

Теперь он стал дважды отцом, у него полный комплект: мальчик и девочка. Но фанаты просят новоявленных родителей не останавливаться на этом и продолжать дарить миру таких прекрасных детей.