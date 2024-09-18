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Среда 18 сентября

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Сделано заявление о разводе тайно вернувшегося в Россию внука Пугачевой с женой

Сделано заявление о разводе тайно вернувшегося в Россию внука Пугачевой с женой
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Недавние заявления экс-продюсера Филиппа Киркорова стали причиной для обсуждения слухов о разводе Никиты Преснякова. Леонид Дзюник неожиданно сообщил, что внук Пугачевой якобы уже развелся с моделью Аленой Красновой.

"Я так понимаю, что он был женат и в разводе уже, насколько я знаю", — сказал продюсер. Эти слова вызвали множество вопросов у поклонников и СМИ.

На данный момент Никита не комментирует ситуацию, и его жена Алена также не делала никаких намеков на расставание. Пара связала себя узами брака в 2017 году и с тех пор старалась держать свою личную жизнь в тайне. Однако отсутствие публичных заявлений о состоянии их отношений только подогревает интерес общественности.

Летом 2024 года Никита вернулся в Россию, что также вызвало волну обсуждений. По информации, он прилетел для медицинского обследования. Высокие цены на медицинские услуги в США заставили его обратиться к врачам в Москве. Мать Никиты (Кристина Орбакайте) отмечала, что после переезда сына за границу он "многим пожертвовал", что может говорить о том, что жизнь за пределами родины не всегда оказывается легкой.

Интересный факт: в мае Никита и Алена были замечены на дне рождения актрисы фильмов для взрослых Евы Эльфи в США. Это событие стало предметом обсуждения среди поклонников, но не дало ясности в вопросе их семейного положения.

Шоу-бизнес в Telegram

18 сентября 2024, 13:18
Никита Пресняков. Фото: соцсети
NEWS.ru✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Срочно: невестка Кристины Орбакайте объявила о диагнозе ребенка

Фото: соцсети / @npresnyakov
Фото: соцсети / @npresnyakov
Фото: соцсети / @npresnyakov
Фото: соцсети / @orbakaite_k
Фото: соцсети / @orbakaite_k

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