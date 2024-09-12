Родные и близкие потеряли 91-летнюю Татьяну Доронину

Друзья и знакомые потеряли Татьяну Доронину. Они забили тревогу из-за исчезновения артистки.



В день 91-го дня рождения Дорониной никто из близких не смог связаться с ней. По словам знакомых, артистка не выходила на связь уже около двух лет.

Заслуженная артистка России Лидия Матасова, которая также работала в МХАТе, отметила, что последние новости о Дорониной можно получить только через ее помощника Игоря Орбу. "Я давно не общалась с Татьяной Васильевной. Обычно передаю ей приветы через Игоря", — рассказала Матасова журналистам издания NEWS.ru.

Помощник Дорониной подтвердил, что ему запрещено разглашать информацию о состоянии здоровья и местонахождении артистки. Он лишь отметил, что "Доронина чувствует себя великолепно для своего возраста". Однако никаких подробностей он предоставить не смог.

Другие знакомые Дорониной также выразили обеспокоенность. Народный артист РФ Валентин Клементьев и бывший актер театра Дмитрий Корепин сообщили, что не общались с ней долгое время. "К сожалению, не знаю, как сейчас Татьяна Васильевна", — сказал Клементьев, добавив, что связь с ней была потеряна после его ухода из театра.

В марте 2024 года Матасова упоминала, что Доронина общается только с ограниченным кругом людей и практически не говорит по телефону. Все ее дела, включая покупки продуктов, ведет Орбу, который стал единственным связующим звеном с внешним миром.

Ситуация усугубляется слухами о том, что в 2022 году Доронина могла оказаться в доме престарелых на юго-западе Москвы. Однако сотрудники этого учреждения отказались предоставлять какую-либо информацию о постояльцах, ссылаясь на конфиденциальность.