Тест: угадай культовый советский фильм по живописному кадру с природой

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Вторник 17 сентября

14:50Собянин поздравил депутатов Мосгордумы восьмого созыва с вступлением в должность 14:46Тест: угадай культовый советский фильм по живописному кадру с природой 12:19Получивший жуткую травму во время работы Нагиев отказался покидать сцену 11:03Свободолюбивая Гузеева беспардонно нарушила запрет Первого канала 09:30"Были на грани развода": откровения "фабриканта" Асташенка о взрослой жене и дочери 09:19Модные бутики и дорогие рестораны: как Бородина балует младшую дочь 06:19"Мутки в стиле 90-х": Дакота сообщила о столкновении с аферистами 03:43Никто не пришел: друзья принца Гарри забыли о его юбилее 00:06Почему Бледанс категорически отказалась становиться многодетной матерью 21:31Григорьев-Апполонов раскрыл свое истинное отношение к бывшей супруге 20:49"Так сложилась жизнь": Виктор Добронравов рассказал об отношениях с отцом и братом 18:13Осенний тест: как хорошо вы помните знаменитые стихотворения русских классиков 17:41Татьяна Брухунова поделилась интимным в день рождения мужа 16:52Ксения Бородина заявила о неизбежном: предстоит операция 16:37Федор Достоевский: грешник и развратник или гений? 16:02Покинувшая Россию Валерия воссоединилась со своим сыном 13:44Тест: угадай известную советскую книгу по первому предложению 12:33Варлей откровенно рассказала о перенесенной травме из-за жуткой травли 11:49Экскурсии, мастер-классы и кинопоказы: как прошли выходные в кинопарке "Москино" 10:33Известный продюсер объяснил тотальный провал пытавшегося создать семью Губина 09:39"Была агрессивна и не столь влиятельна": Соседов сорвал покров с личности Пугачевой 08:39"Обида у ребят осталась": Асташенок впервые озвучил причину ухода из группы "Корни" 08:08Воздержание вредно: Пугачева лично отвезла молодого фаворита за интимом к девушке в отель 06:42Зачем Анджелина Джоли носит меха в жару: найдено внятное объяснение 03:18Микки Рурку исполнилось 72 года: вспоминаем лучшие роли секс-символа с тяжелой судьбой 03:03Сальери против Моцарта: Гуськов и Добронравов разобрались в злодействе и гениальности 00:15Кардашьян выгуливала собаку Мадонны за ювелирные украшения 16:14Кто спит в одной постели с живущей без постоянных отношений Деми Мур 14:23В новом образе Брэда Питта разглядели тайное послание любовнице 12:19Тест: насколько хорошо вы помните столовые в СССР? 10:17Принцу Гарри исполнилось 40 лет: вспоминаем удивительные факты об одиозном члене королевской семьи 06:43Что смотреть после Венецианского кинофестиваля-2024: подборка лучших фильмов 03:17 66-летняя Шэрон Стоун показала фигуру в бикини вызвала ажиотаж 00:32Муж ушел к другой: как пережить разрыв и начать новую жизнь 19:22Умба: сказка на Белом море 16:37Тест: насколько хорошо вы разбираетесь в гаджетах из СССР? 14:06Принц Уильям сделал важное заявление о завершении Кейт Миддлтон курса химиотерапии 12:31Все ради детей: эти звезды шоу-бизнеса сохранили связь с бывшими после развода 10:21Погрязшую во внутренних конфликтах Седокову отправили за помощью к специалисту 06:28Принц Гарри принял решение вернуться в Великобританию 03:27Седокова после расставания с мужем заявила о новой любви 00:11Волочкова впервые в жизни совершила страшный поступок: раскаивается 21:18Тест: угадай реплику героя советского фильма в сцене с вязанием 19:49Кушанашвили резко ответил Лель после известия о судебном иске 18:34"Сижу в шоке и реву": в жизни Кудрявцевой произошла трагедия 17:31Лишившаяся дорогой квартиры Долина не пришла на заседание суда 16:03Решетова вышла на связь после сенсационного заявления о ситуации с разводом Алсу 14:01Другой человек: Кравец изменилась до неузнаваемости. 13:40Виктория Дайнеко устроила публичный скандал 13:17Исповедь молодой Музы об отношениях с 98-летним Зацепиным, необходимости свадьбы и детях
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Тест: угадай культовый советский фильм по живописному кадру с природой

Тест: угадай культовый советский фильм по живописному кадру с природой

Сегодня мы рады представить вам новый и увлекательный тест. Он поможет проверить вашу память и внимательность.

В этом задании вам предстоит взглянуть на живописный пейзаж и попытаться вспомнить, из какого фильма этот кадр. Подумайте, какие эмоции вы испытывали, когда смотрели этот фильм, и постарайтесь вспомнить детали.

Шоу-бизнес в Telegram

17 сентября 2024, 14:46
Фото: Freepik
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Получивший жуткую травму во время работы Нагиев отказался покидать сцену

Получивший жуткую травму во время работы Нагиев отказался покидать сцену
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Свободолюбивая Гузеева беспардонно нарушила запрет Первого канала
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"Были на грани развода": откровения "фабриканта" Асташенка о взрослой жене и дочери

"Были на грани развода": откровения "фабриканта" Асташенка о взрослой жене и дочери
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Модные бутики и дорогие рестораны: как Бородина балует младшую дочь
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"Мутки в стиле 90-х": Дакота сообщила о столкновении с аферистами

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Рита Дакота чуть не стала жертвой мошенничества на Бали. Это случилось когда певица решила приобрести виллу на этом экзотическом курорте. Знаменитость рассказала о своей неприятной ситуации в социальных сетях, где поделилась подробностями инцидента.

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