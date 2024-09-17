Тест: угадай культовый советский фильм по живописному кадру с природой

"Были на грани развода": откровения "фабриканта" Асташенка о взрослой жене и дочери

В Благовещенске продолжается Международный фестиваль театра и кино "Амурская осень". Его организаторами выступают правительство Амурской области и ООО "Год кино" при поддержке Министерства культуры России, Президентского фонда культурных инициатив и компании "Сибур". Среди участников этого года – призер первого сезоне телепроекта "Фабрика звезд" Александр Асташенок. С бывшим участником группы "Корни" поговорил корреспондент "Дни.ру". В этом году Александр Асташенок отмечает "фарфоровую" свадьбу – вместе с супругой он уже 20 лет.