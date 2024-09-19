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Четверг 19 сентября

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Почему мы конфликтуем и как помочь себе в гневе?

Почему мы конфликтуем и как помочь себе в гневе?
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Конфликты являются вечным спутником нашей жизни и возникают они в тот момент, когда ущемляют наши интересы. И совершенно оправданно, что мы горим желанием эту справедливость восстановить. Мы горячо начинаем защищать то, что для нас важно, то, во что мы искренне верим и безмерно любим. В данной статье мы разберем вместе с цифровым психологом Ксенией Смутиной основные причины, почему мы конфликтуем и как помочь себе сохранить спокойствие, если вас разрывает от злости и гнева.

Почему возникают конфликты

Каждый из нас воспринимает мир по-своему. Люди по-разному трактуют слова, поведение и действия. Например, в рабочей ситуации начальник может критиковать проект сотрудника, подразумевая, что требуется улучшение, а сотрудник воспримет это как личное оскорбление или недоверие к его компетентности. Или же другой пример, где один из партнеров чувствует, что другой уделяет ему недостаточно времени, так как занят работой, хобби или друзьями. Это накаляет отношения в паре, потому что люди друг друга не понимают. Этот разрыв в восприятии часто становится искрой для ссор и споров.

  • Искажение или отсутствие информации — это основа конфликтов. В отношениях с партнером искажение информации порождает слухи и сплетни, в рабочих моментах — забирает ценный и невосполнимый ресурс – время.

  • Неумение общаться. Некоторые люди могут испытывать сложности в описании своих мыслей, идей и потребностей. Уметь формулировать правильные смыслы и доносить их понятно и доступно — залог успешной коммуникации.

  • Люди с заниженной самооценкой конфликтуют, чтобы получить подтверждение собственной значимости. Им кажется, что тем самым они контролируют ситуацию. На деле же все выглядит иначе.

  • Негативный опыт прошлого: ранее пережитые конфликты могут оставлять свой след и влиять на текущие решения в спорных ситуациях. Важно делать выводы и уметь извлекать опыт из неудач.

  • Неоправданные ожидания — это та самая граница между мечтой и реальностью. И когда наши ожидания от ситуации или человека не претворяются в жизнь, наступает разочарование и взаимные претензии. Конечно такие последствия приводят к ссорам.

  • Люди часто ссорятся вследствие эмоционального выгорания, потому что ругань может служить способом снять напряжение и, как многим кажется, временно облегчить негативные ощущения, вызванные стрессом.

Как сдержаться в гневе?

Существует несколько эффективных техник, которые помогут справиться с гневом во время конфликта или спора.

Техника "Тело поможет"

Состоит из трех важных составляющих: дыхание, сенсорика и смена физического положения.

Дыхательные практики: наверное, уже ни для кого не секрет, что правильное дыхание (диафрагмальное дыхание) является природным обезболивающим во многих жизненных ситуациях. А когда мы находимся в состоянии стресса или эмоциональной мобилизации, готовы сорваться и атаковать, правильное дыхание может помочь успокоиться и снизить накал эмоций.

Пример диафрагмального дыхания: сделайте глубокий вдох через нос на 5 секунд, заполняя легкие полностью, ощущая, как живот поднимается. Задержите вдох на 3 секунды без напряжения. Медленно выдохните через рот, постепенно освобождая легкие и опустошая живот. Повторите этот процесс несколько раз, сосредоточиваясь на вашем дыхании и стремясь ощутить, как напряжение постепенно уходит.

Сенсорная стимуляция: тактильная стимуляция, хорошо успокаивает и расслабляет любого человека.

Пример тактильной стимуляции: умойтесь ледяной водой – это старый проверенный способ сместить фокус с гнева на другие острые ощущения.

Фото: Ксения Смутина

Смена положения: смена физического положения при конфликтной ситуации дает нам время на то, чтобы успокоиться и собраться с мыслями, вернуть бразды правления нашему думающему мозгу и забрать их у лимбической системы.

Пример смены положения: выйдите из комнаты/переговорной в момент, когда вы не можете сдерживать свои эмоции, потому что говорить во время ссоры и не задеть чувства другого — это целое искусство.

Техника "Думающий мозг"

Когда мы на эмоциональном взводе, мы впадаем во власть лимбической системы. В этот момент включить разум, логику и рациональность совсем непросто. Однако, у нас есть шанс перенести события в наш думающий мозг, который в ответе за успокоение саморегуляции. Есть очень простая, но эффективная практика. В момент, когда накал страстей достигает своего пика и вам кажется, что еще мгновение и вы сорветесь в гневе, наговорив много неприятного собеседнику, начинайте мысленно или вслух производить любые арифметические действия. Можно вспоминать таблицу умножения, стихотворение, номера телефонов родственников или подруг, составить в голове список продуктов к ужину. Это кажется забавным, но работает в моменте безотказно.

Техника "Взгляд со стороны"

Чтобы реализовать данную технику, я предлагаю вам ежедневно на протяжении хотя бы трех недель вести личный дневник, в котором вы будете делать особый акцент на свои мысли, чувства и эмоции. Зачем это нужно? Дело в том, что когда мы переживаем неприятные ситуации или срываемся на кого-то, а потом пытаемся проанализировать, мы смотрим на происходящее с позиции участника, непосредственного внутреннего элемента самого инцидента. То есть, мы находимся внутри. Когда мы ведем дневник, фиксируем события, свои мысли и эмоции, связанные с ними, а потом спустя время пересчитываем и анализируем их, мы переносим себя в «зрительный зал», занимая позицию наблюдателя. Таким образом мы можем рассмотреть и проанализировать ситуацию с разных позиций, что в свою очередь поможет лучше понять ситуацию, сделать соответствующие выводы и проработать проблемные моменты.

Техника "Крикотерапия"

Крик — это естественное физическое и вербальное проявление фрустрации. Нет ни одного человека в мире, который никогда не кричал. И, конечно же, не стоит чувствовать вину за крик, так вина способствует разжиганию еще большего гнева и крика в будущем.

Что же тогда делать? Кричать на ситуацию, а не на оппонента. Если вас разгневало какое-то поведенческое проявление или поступок и вы понимаете, что не в состоянии справиться с криком, возьмите за правило, повышать тон на ситуацию, отделяя при этом личность собеседника от самого инцидента. Приведем пример: "Мне надоело повторять одно и то же несколько раз и не получать ответа!"» вместо "ты такой невнимательный, ты никогда не слушаешь, что я тебе говорю!". Как это работает? Это помогает человеку сбросить накопленную фрустрацию и снизить градус гнева. Вы не подавляете свои эмоции, что, кстати, очень вредно, а даете им экологичный выход, при этом сохраняя контакт.

В любом конфликте больно обеим сторонам и в любых отношениях важный навык уметь слушать, слышать и договариваться, делать выводы, аккумулируя происходящее в свой жизненный опыт.

Да, спорные ситуации — это неотъемлемая часть нашей жизни, но даже в такие моменты важно сохранить свой ресурс и не растрачивать энергию в пустоту.

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19 сентября 2024, 06:17
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